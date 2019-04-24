Êèíîäåÿòåëè êðèòè÷íî îòíåñëèñü ê îáúåäèíåíèþ Ôåñòèâàëÿ ìóñóëüìàíñêîãî êèíî è KazanSummit

(Êàçàíü, 26 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Êèíîäåÿòåëè êðèòè÷íî îòíåñëèñü ê ñîâìåùåíèþ Êàçàíñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ ìóñóëüìàíñêîãî êèíî (ÊÌÔÌÊ) è ýêîíîìè÷åñêîãî ñàììèòà Ðîññèè è ñòðàí èñëàìñêîãî ìèðà KazanSummit 2019. Îá ýòîì ðàññêàçàëà èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ôåñòèâàëÿ Ìèëÿóøà Àéòóãàíîâà â èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó ÀÎ «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó äëÿ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì».
«Íà âòîðîé è òðåòèé äíè [êèíîôîðóìà] âñå âûñêàçàëè îäíó ìûñëü: âñå-òàêè Êàçàíñêèé ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ìóñóëüìàíñêîãî êèíî — ýòî áîëüøîé êèíåìàòîãðàôè÷åñêèé ôîðóì, ñîáèðàþùèé áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãîñòåé. Îí äîëæåí î÷åíü ãðîìêî î ñåáå çàÿâëÿòü è áûòü ãëàâíûì â òîò ìîìåíò, êîãäà îí ïðîõîäèò», — ñêàçàëà Àéòóãàíîâà.
Îíà îòìåòèëà, ÷òî ïîäîáíóþ ìûñëü âûñêàçûâàëè «ïî÷òè âñå äèðåêòîðà ìåæäóíàðîäíûõ ôåñòèâàëåé è áûâøèå ïðåäñåäàòåëè æþðè, à òàêæå ãîñòè [ôåñòèâàëÿ]».
«Ìû äåéñòâèòåëüíî ÷óâñòâóåì ñåáÿ íåìíîæêî çàáûòûìè», — ïðèçíàëàñü èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÊÌÔÌÊ.
Íî áëàãîäàðÿ ñëèÿíèþ ñ KazanSummit óäàëîñü íàéòè èíâåñòîðîâ èç Òóðöèè, Êàçàõñòàíà è Åãèïòà, êîòîðûå õîòÿò ïîääåðæàòü òàòàðñòàíñêèõ êèíåìàòîãðàôèñòîâ.
«Ñåé÷àñ ìû ãîòîâèì ñîãëàøåíèÿ, êîãäà ëþäè, ïðîäþñåðû ñâîèìè ñðåäñòâàìè âêëàäûâàþòñÿ è õîòÿò ñíèìàòü êèíî âìåñòå ñ íàøèìè êèíåìàòîãðàôèñòàìè — íå ýòî ëè ðåçóëüòàò?» — ñîîáùèëà Ìèëÿóøà Àéòóãàíîâà.
Îíà òàêæå ðàññêàçàëà, ÷òî ãîòîâèòñÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ êèíî Òàòàðñòàíà, êîòîðàÿ áóäåò âêëþ÷àòü âûñòðîåííóþ ñèñòåìó ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíûõ ôèëüìîâ.
Ïîëíîñòüþ èíòåðâüþ ñ Ìèëÿóøîé Àéòóãàíîâîé ÷èòàéòå çàâòðà íà ïîðòàëå «Ñîáûòèÿ».
Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè ñìîãóò ïîñìîòðåòü íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí-24» â ñóááîòó, â 18.30, è â âîñêðåñåíüå, â 13.30.