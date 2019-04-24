Äèíàðà Ïðîêîïüåâà

26 àïðåëÿ 2019, 13:38

Êóëüòóðà

Êèíîäåÿòåëè êðèòè÷íî îòíåñëèñü ê îáúåäèíåíèþ Ôåñòèâàëÿ ìóñóëüìàíñêîãî êèíî è KazanSummit

Ðåêîìåíäóåì

Êóëüòóðà

Êèíîäåÿòåëè êðèòè÷íî îòíåñëèñü ê îáúåäèíåíèþ Ôåñòèâàëÿ ìóñóëüìàíñêîãî êèíî è KazanSummit

Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð êèíîôåñòèâàëÿ Ìèëÿóøà Àéòóãàíîâà ñòàëà ãîñòüåé ïðîåêòà Àíäðåÿ Êóçüìèíà «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà».

(Êàçàíü, 26 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Êèíîäåÿòåëè êðèòè÷íî îòíåñëèñü ê ñîâìåùåíèþ Êàçàíñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ ìóñóëüìàíñêîãî êèíî (ÊÌÔÌÊ) è ýêîíîìè÷åñêîãî ñàììèòà Ðîññèè è ñòðàí èñëàìñêîãî ìèðà KazanSummit 2019. Îá ýòîì ðàññêàçàëà èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ôåñòèâàëÿ Ìèëÿóøà Àéòóãàíîâà â èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó ÀÎ «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó äëÿ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì».

«Íà âòîðîé è òðåòèé äíè [êèíîôîðóìà] âñå âûñêàçàëè îäíó ìûñëü: âñå-òàêè Êàçàíñêèé ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ìóñóëüìàíñêîãî êèíî — ýòî áîëüøîé êèíåìàòîãðàôè÷åñêèé ôîðóì, ñîáèðàþùèé áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãîñòåé. Îí äîëæåí î÷åíü ãðîìêî î ñåáå çàÿâëÿòü è áûòü ãëàâíûì â òîò ìîìåíò, êîãäà îí ïðîõîäèò», — ñêàçàëà Àéòóãàíîâà.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî ïîäîáíóþ ìûñëü âûñêàçûâàëè «ïî÷òè âñå äèðåêòîðà ìåæäóíàðîäíûõ ôåñòèâàëåé è áûâøèå ïðåäñåäàòåëè æþðè, à òàêæå ãîñòè [ôåñòèâàëÿ]».

«Ìû äåéñòâèòåëüíî ÷óâñòâóåì ñåáÿ íåìíîæêî çàáûòûìè», — ïðèçíàëàñü èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÊÌÔÌÊ.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð°

Íî áëàãîäàðÿ ñëèÿíèþ ñ KazanSummit óäàëîñü íàéòè èíâåñòîðîâ èç Òóðöèè, Êàçàõñòàíà è Åãèïòà, êîòîðûå õîòÿò ïîääåðæàòü òàòàðñòàíñêèõ êèíåìàòîãðàôèñòîâ.

«Ñåé÷àñ ìû ãîòîâèì ñîãëàøåíèÿ, êîãäà ëþäè, ïðîäþñåðû ñâîèìè ñðåäñòâàìè âêëàäûâàþòñÿ è õîòÿò ñíèìàòü êèíî âìåñòå ñ íàøèìè êèíåìàòîãðàôèñòàìè — íå ýòî ëè ðåçóëüòàò?» — ñîîáùèëà Ìèëÿóøà Àéòóãàíîâà.

Îíà òàêæå ðàññêàçàëà, ÷òî ãîòîâèòñÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ êèíî Òàòàðñòàíà, êîòîðàÿ áóäåò âêëþ÷àòü âûñòðîåííóþ ñèñòåìó ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíûõ ôèëüìîâ.

Ïîëíîñòüþ èíòåðâüþ ñ Ìèëÿóøîé Àéòóãàíîâîé ÷èòàéòå çàâòðà íà ïîðòàëå «Ñîáûòèÿ».

Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè ñìîãóò ïîñìîòðåòü íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí-24» â ñóááîòó, â 18.30, è â âîñêðåñåíüå, â 13.30.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ïðåìèþ Òóêàÿ â 2019 ãîäó âðó÷àò òðåì àâòîðàì è îäíîìó òâîð÷åñêîìó êîëëåêòèâó
Íîâîñòè äíÿ
13:42
Ýëüìèðà Çàðèïîâà ïîçäðàâèëà áûâøóþ óçíèöó êîíöëàãåðåé Çèíàèäó Àíòîøêèíó ñ íàñòóïàþùèì Äíåì Ïîáåäû

Ïî äàííûì ìèíèñòðà òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöçàùèòû, íà äàííûé ìîìåíò â Òàòàðñòàíå ïðîæèâàåò 167 áûâøèõ óçíèêîâ êîíöëàãåðåé.

13:38
Êèíîäåÿòåëè êðèòè÷íî îòíåñëèñü ê îáúåäèíåíèþ Ôåñòèâàëÿ ìóñóëüìàíñêîãî êèíî è KazanSummit

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð êèíîôåñòèâàëÿ Ìèëÿóøà Àéòóãàíîâà ñòàëà ãîñòüåé ïðîåêòà Àíäðåÿ Êóçüìèíà «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà».

13:33
Â Êàçàíè íà÷àëñÿ ïðîöåññ ïî äåëó îá èçáèåíèè ïðåïîäàâàòåëÿ ôèçêóëüòóðû èç ÊÔÓ

Íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ îêàçàëñÿ 27-ëåòíèé æèòåëü Êàçàíè, êîòîðûé, ïî ñëîâàì àäâîêàòà, çàùèùàë ñâîþ äåâóøêó.

13:31
Âïåðâûå íà êàçàíñêèõ êðûøàõ íà÷àëè ïðîâîäèòü çàíÿòèÿ éîãîé è ìåäèòàöèè

Ïåðâîå çàíÿòèå ïðîøëî íà 100-ìåòðîâîé âûñîòå, íà âåðòîëåòíîé ïëîùàäêå ãîñòèíèöû «Ãðàíä Îòåëü Êàçàíü».

13:24
Øàéìèåâ ðàññêàçàë ïîìîùíèêó Ïðåçèäåíòà ÐÔ î õîäå âîññîçäàíèÿ Ñîáîðà èêîíû Êàçàíñêîé Áîæèåé ìàòåðè

Ãîññîâåòíèê ÐÒ ïîáëàãîäàðèë Àíàòîëèÿ Ñåðûøåâà çà ó÷àñòèå â öåðåìîíèè âîçëîæåíèÿ öâåòîâ ê ïàìÿòíèêó êëàññèêó òàòàðñêîé ëèòåðàòóðû Ãàáäóëëå Òóêàþ.

13:10
Ìèííèõàíîâ óòâåðäèë ðåøåíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ «Òàòíåôòè» íàïðàâèòü íà äèâèäåíäû 100% ÷èñòîé ïðèáûëè

Âûðó÷êà êîìïàíèè îò ðåàëèçàöèè îòãðóæåííîé ïðîäóêöèè â 2018 ãîäó ñîñòàâèëà 793,2 ìëðä ðóáëåé, ÷èñòàÿ ïðèáûëü – 197,5 ìëðä ðóáëåé.

13:00
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ïðîéäåò ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ î íàñòóïëåíèè Ñâÿùåííîãî ìåñÿöà Ðàìàäàí

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

12:58
Â «Òàòìåäèà» îòêðûëàñü âûñòàâêà êàçàíñêîãî ôîòîõóäîæíèêà «Íè øàãó íàçàä!»

Ðàáîòà âûñòàâêè ïðèóðî÷åíà ê 74-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

12:45
Â êîëîíèÿõ è ÑÈÇÎ Òàòàðñòàíà äëÿ çàêëþ÷åííûõ îðãàíèçóþò ïàñõàëüíûå áîãîñëóæåíèÿ

Â Òàòàðñòàíå ïðåäñòàâèòåëè ïåíèòåíöèàðíîãî âåäîìñòâà îáñóäèëè ñî ñâÿùåííîñëóæèòåëÿìè âîïðîñû îðãàíèçàöèè ïðàçäíèêîâ Âåëèêîé Ïàñõè è Óðàçà-áàéðàì.

12:44
«Òàòíåôòü» è «Êàçàíüîðãñèíòåç» íàðàñòèëè ïðîèçâîäñòâî â I êâàðòàëå 2019 ãîäà

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä äâå òàòàðñòàíñêèå êîìïàíèè óâåëè÷èëè äîáû÷ó ÷åðíîãî çîëîòà è âûïóñê íåôòåïðîäóêöèè ïî÷òè íà 3% êàæäàÿ.

12:38
Ïðåìèþ Òóêàÿ â 2019 ãîäó âðó÷àò òðåì àâòîðàì è îäíîìó òâîð÷åñêîìó êîëëåêòèâó

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïîäïèñàë óêàç î ïðèñóæäåíèè Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé èìåíè Ãàáäóëëû Òóêàÿ.

12:21
Â Áóãóëüìå îñóäèëè òðîèõ òàòàðñòàíöåâ, ïîõèùàâøèõ íåôòü èç íåôòåïðîâîäà ó Êûçûë-×èøìû

Çëîóìûøëåííèêè îòêà÷èâàëè íåôòü ÷åðåç òåõíîëîãè÷åñêèå çàãëóøêè â ìàãèñòðàëè, ïîñëå ÷åãî çàëèâàëè åå â åìêîñòü, óñòàíîâëåííóþ íà àâòî.

12:18
Ñâûøå 40 êîìàíä ñî âñåé Ðîññèè ñúåäóòñÿ íà ÷åìïèîíàò ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå â Êàçàíè

Ñîðåâíîâàíèÿ áóäóò ïðîõîäèòü â òå÷åíèå äâóõ äíåé – ñ 27 ïî 28 àïðåëÿ – â Öåíòðå ãèìíàñòèêè.

12:00
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ïðîéäåò ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ îá èòîãàõ àêöèè «Òîòàëüíûé äèêòàíò»

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

11:46
Ðóêîâîäèòåëü ÓÔÍÑ ïî Òàòàðñòàíó îòâåòèò íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóáëèêè

Ïðèåì ãðàæäàí áóäåò îðãàíèçîâàí 29 àïðåëÿ ñ 10.00 è äî 12.00.

11:38
ÂÎÇ íàçâàëà Ðîññèþ ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ ñòðàí ïî áîðüáå ñ äåòñêîé îíêîëîãèåé
11:27
Ìîëîäóþ ïàðó èç Êàçàíè, ó êîòîðûõ äâîå ìàëåíüêèõ äåòåé, îñóäèëè çà ñáûò êðóïíîé ïàðòèè íàðêîòèêîâ

Çëîóìûøëåííèêè ïîïûòàëèñü ñäåëàòü íåñêîëüêî çàêëàäîê â Çåëåíîäîëüñêå.

11:14
Ôàðèä Ìóõàìåòøèí â ñâîåì Èíñòàãðàìå ðàññêàçàë, êàê íà÷àë ó÷èòü òàòàðñêèé ÿçûê â 45 ëåò

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ðåñïóáëèêàíñêîãî ïàðëàìåíòà, êîãäà ðàçãîâàðèâàåøü íà ÿçûêå îòöà, äåäà, ÷óâñòâóåøü ñåáÿ ñîâåðøåííî ïî-äðóãîìó.

11:03
Ñóä ðàññìîòðèò äåëî áûâøåãî èãðîêà «Àê Áàðñà» Îáóõîâà, êîòîðûé èçáèë æåíùèíó-âîäèòåëÿ

Äåëî Îáóõîâà ðàññìîòðèò ìèðîâîé ñóä Âàõèòîâñêîãî ðàéîíà Êàçàíè.

11:02
Ñêîí÷àëàñü àêòðèñà èç «Òèõîãî Äîíà» Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ

Äèðåêòîð Ìàëîãî òåàòðà Òàìàðà Ìèõàéëîâà îòìåòèëà, ÷òî óõîä àðòèñòêè èç æèçíè ÿâëÿåòñÿ áîëüøîé ïîòåðåé äëÿ âñåõ.

10:42
Èðàäà Àþïîâà ïðî÷èòàëà ëþáèìûé ñòèõ Òóêàÿ íà âîçëîæåíèè öâåòîâ ê ïàìÿòíèêó âåëèêîìó ïîýòó

Â Òàòàðñòàíå ïðîõîäÿò òîðæåñòâà ïî ñëó÷àþ Äíÿ ðîäíîãî ÿçûêà è 133-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî òàòàðñêîãî ïîýòà.

10:41
Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Êàçàíè èùåò âîäèòåëÿ, êîòîðûé ñáèë øêîëüíèöó è ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ÄÒÏ

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë ó äîìà ¹ 22 íà óëèöå Áèãè÷åâà.

10:24
Ìèííèõàíîâ, Øàéìèåâ è Ìóõàìåòøèí âîçëîæèëè öâåòû ê ïàìÿòíèêó Òóêàþ

Â Òàòàðñòàíå ïðîõîäÿò òîðæåñòâà ïî ñëó÷àþ Äíÿ ðîäíîãî ÿçûêà è 133-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî òàòàðñêîãî ïîýòà.

10:14
Áàøêîðòîñòàí íå ïîäòâåðäèë èíôîðìàöèþ î ïîêóïêå êàçàíñêîãî âåðòîëåòà äëÿ ãëàâû ðåñïóáëèêè

Î ïëàíàõ ïîñòàâèòü âåðòîëåò äëÿ Ðàäèÿ Õàáèðîâà ðàíåå çàÿâèë óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð «Êàçàíñêîãî âåðòîëåòíîãî çàâîäà».

10:09
Íèãìàòóëëèí: ÐÔÏ è Ôîíä äîëüùèêîâ ÐÒ íå áóäóò îáúåäèíÿòüñÿ

Ïî ñëîâàì âèöå-ïðåìüåðà ÐÒ, ýòî òðåáîâàíèå ñàìèõ âêëàä÷èêîâ è äîëüùèêîâ.

Ñîáûòèÿ