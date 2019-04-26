В Татарстане к яровому севу приступили в 38 из 43 муниципальных районов

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). По состоянию на 26 апреля в республике сев яровых культур выполнен на площади 243,6 тыс. га, что составляет 14% к прогнозу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в ведомстве, на аналогичную дату прошлого года в республике яровые культуры были посеяны на 2,2 тыс. га. В этом году погодные условия позволили аграриям юга и юго-востока республики приступить к весенним полевым работам раньше, чем в предыдущие.

«Всего яровой сев в республике предстоит провести на площади 1 млн 742 тыс. га. Яровые зерновые культуры планируется посеять на 971,6 тыс. га, в том числе на 350,4 тыс. га – пшеницу, на 411,8 тыс. га – ячмень», – рассказал заместитель начальника отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Фаргат Зиннатов.

По данным на 26 апреля, яровой пшеницей засеяно 19,7 тыс. га (5,6% к прогнозу), ячменем – 137,7 тыс. га (33,4%).

«Помимо яровых зерновых хозяйства приступили к севу и других культур. К примеру, рапс посеян на 2,8 тыс. га – это 2,7% к прогнозу, сахарная свекла – на 14,4 тыс. га – 22,3% к прогнозу», – уточнил Фаргат Зиннатов.

По его словам, на сегодня яровой сев идет в большинстве муниципальных районов республики – в 38 из 43. При этом подкормка и боронование озимых культур и многолетних трав ведется в хозяйствах всех районах.

Согласно данным Минсельхозпрода РТ, по состоянию на 26 апреля в республике подкормлено посевов озимых культур на 450,3 тыс. га (81,4% к прогнозу), многолетних трав – на 303,1 тыс. га (62,2%). Боронование озимых культур проведено на 229,1 тыс. га (41,4%), многолетних трав – на 366,6 тыс. га (75,2%), зяби и пара – на 1 млн 223,3 тыс. га (58,9%).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.