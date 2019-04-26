Татар-информ

26 апреля 2019, 13:42

Общество

Эльмира Зарипова поздравила бывшую узницу концлагерей Зинаиду Антошкину с наступающим Днем Победы

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Общество

Эльмира Зарипова поздравила бывшую узницу концлагерей Зинаиду Антошкину с наступающим Днем Победы

Фото: Владимир Васильев

По данным министра труда, занятости и соцзащиты, на данный момент в Татарстане проживает 167 бывших узников концлагерей.

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова поздравила бывшую узницу фашистских концлагерей Зинаиду Антошкину, проживающую в Казани, с наступающим Днем Победы. Женщине вручили открытку от имени Президента РТ Рустама Минниханова, а также поздравительный набор.

«К сожалению, в силу субъективных причин, ветеранов становится меньше. Когда мы праздновали в 2015 году 70-летие победы, мы говорили о 78 тыс. участников и ветеранов ВОВ, значительное количество было и тружеников тыла. Сегодня их 38,8 тыс. человек, из них участников, инвалидов ВОВ, непосредственно тех военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях, — порядка 1,5 тыс. человек», — отметила министр.

Она также добавила, что на данный момент в Татарстане проживает 167 бывших узников концлагерей.

«Мы пообщались с Зинаидой Григорьевной и видим, что у нее сложная судьба. Лагеря в Минске, Дахау, Бухенвальд — это самые страшные концлагеря, о них знает каждый человек. Но, тем не менее, мы видим, что наши ветераны крепки духом, энергичны. До сих пор Зинаида Григорьевна продолжает встречаться со студенчеством с тем, чтобы передать память о тех страшных днях и, самое главное, ее сохранить», — подчеркнула Зарипова.

Зинаида Антошкина поделилась с главой ведомства и представителями СМИ своей нелегкой судьбой и рассказала о том, как ее семья пережила военные годы. 

«Когда началась Великая Отечественная война, мне было 4 года. Два года мы были в оккупации в городе Жиздра Калужской области, который окружили фашисты», — поделилась она.

В 1943 году Зинаида с матерью и сестрой оказалась в Минске. В концлагере не было бараков — только поле и забор с колючей проволокой. Пленных не кормили, питались они травой, картофельными очистками и корками хлеба, которые бросали им местные жители. Через некоторое время семья оказалась в Германии — в Бухенвальде. В анкете мать Зинаиды приписала ей два года, чтобы девочка получала паек — суп из брюквы. Спустя некоторое время маленькую Зину вместе с мамой отправили в город Дахау, где на пленниках испытывали газы.

«Я очень хорошо себя помню. Это было чувство голода и болезни. Я не ходила, мама носила меня на руках. Я была вся в фурункулах, и они окончательно меня покинули только в 60-е годы. Кроме того, в оккупационном городе я болела дифтерией. Я всегда отмечаю, что меня спас немец. Он пробрался тайком от других и сделал мне укол. Это меня спасло, правда я года три не поднимала шеи», — добавила Антошкина.

Она также рассказала, что отца репрессировали, и семью посчитали пострадавшими от советской власти. Благодаря этому их перевели в город Беблинген, в концлагерь с менее строгим режимом. Здесь они и пробыли до окончания войны.

Зинаида Антошкина работала преподавателем в КГУКиИ. Женщина преподавала философию, политологию, логику и этику. На пенсию Зинаида Григорьевна вышла в 2005 году, но несмотря на это она ведет активный образ жизни — выступает перед студентами, периодически посещает театры, любит прогулки на свежем воздухе.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова поблагодарила женщину и отметила, что нынешнему поколению важно сохранить память о великой Победе.

«Что нужно для того, чтобы сохранить память о великой Победе? Наверное, самое главное — в каждой семье должны знать героя, солдата Победы и помнить, какой ценой она досталась всему советскому народу. Самое главное — передать ее [память о Победе] своим детям и внукам», — заключила министр.

Она также поздравила ветеранов с наступающим праздником — Днем Победы — и пожелала им здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

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