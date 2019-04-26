Шаймиев рассказал помощнику Президента РФ о ходе воссоздания Собора иконы Казанской Божией матери

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев принял в Казанском Кремле помощника Президента РФ Анатолия Серышева, рассказав ему о проектах республиканского фонда «Возрождение» по восстановлению исторических и культурных ценностей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Минтимер Шаймиев представил Анатолию Серышеву экспозицию о деятельности республиканского фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия и рассказал о проекте "Культурное наследие: древний город Болгар и остров-град Свияжск", реализация которого благодаря поддержке федеральных органов власти завершилась в январе текущего года. Он также ознакомил гостя с ходом работ по воссозданию Собора иконы Казанской Божией матери», – говорится в сообщении пресс-службы.

Анатолий Серышев приехал в Казань для участия в мероприятиях в рамках XI Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2019». Сегодня утром он принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику классику татарской литературы Габдулле Тукаю, которая прошла в рамках празднования Дня родного языка.

В ходе встречи Минтимер Шаймиев и Анатолий Серышев также обсудили текущие события из жизни республики и страны. Во встрече приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов.

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