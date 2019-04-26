«Гостей ждут стихи Тукая на четырех языках»: СОШ № 9 примет участников WorldSkills из Великобритании

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Рамис Габасов). Участница проекта «Одна школа — одна страна», средняя школа № 9 Ново-Савиновского района Казани примет у себя в августе делегацию из Великобритании. Для гостей с Туманного Альбиона ученики и учителя школы подготовили обширную программу, которая охватит как татарский фольклор, так и британский.

​«За нашей школой закреплена делегация из Великобритании. Мы подготовили интересную программу для будущих гостей. Ожидаем делегацию из 46 человек 17 – 22 лет», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель директора по воспитательной части школы Лейсан Хайруллина.

​

Для учеников школы сегодня проводились классные часы, а для самых маленьких учащихся урок о чемпионате WorldSkills проходил в интерактивной форме. Они вместе с учителями познакомились с историей чемпионата, с теми компетенциями, по которым пройдут соревнования в Казани, и о движении WorldSkills в России и Татарстане.

​

Сама школа знакома с чемпионатом не только благодаря проекту «Одна школа — одна страна». Ученик 8-го класса Данил Клементьев участвовал в республиканском этапе чемпионата и занял там 3-е место в компетенции «IT-технологии и программирование». Сам Данил считает, что проведение подобных мероприятий идет ученикам всех возрастов только на пользу.



​

«Я считаю, что такие вводные уроки важны для начальных классов, потому что это стимулирует их для изучения новых дисциплин и участия в такого рода олимпиадах. Олимпиады международные, а значит, они важны для дальнейшей жизни ребят. Даже просто участвуя там, можно очень сильно прокачать свои навыки», — поделился своим опытом Данил.

​

Ученики средних классов и учителя английского языка, музыки и театрального искусства готовы встречать гостей из Великобритании уже сейчас. Они подготовили экскурсии, чтения стихов и театральные постановки и даже исполнение гимна страны гостей на флейтах и свирелях.

​

«Мы прочтем гостям самое известное стихотворение Габдуллы Тукая на четырех языках: татарском, русском, английском и китайском. Будем сопровождать гостей по школе, будем показывать ее. Мы заготовили театральную постановку шекспировской „Ромео и Джульетты“ на английском — это должно понравиться гостям», — рассказали ученики в беседе с корреспондентом.



​

В программе «Одна школа — одна страна» принимают участие 57 школ города Казани, Лаишевского и Зеленодольского районов Республики Татарстан. 22 августа 2019 года национальные сборные стран-членов WSI посетят закрепленные за ними школы, расскажут о культуре своих стран, познакомятся с культурными особенностями страны-организатора мирового чемпионата WorldSkills. А 23 – 26 августа ученики этих школ посетят KazanExpo и сам чемпионат.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.