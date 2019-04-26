Татар-информ

26 апреля 2019, 14:04

Общество

«Гостей ждут стихи Тукая на четырех языках»: СОШ № 9 примет участников WorldSkills из Великобритании

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Общество

«Гостей ждут стихи Тукая на четырех языках»: СОШ № 9 примет участников WorldSkills из Великобритании

Фото: Рамис Габасов

Школа Ново-Савиновского района Казани стала участником проекта «Одна школа — одна страна» чемпионата мира по профмастерству WorldSkills Kazan 2019.

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Рамис Габасов). Участница проекта «Одна школа — одна страна», средняя школа № 9 Ново-Савиновского района Казани примет у себя в августе делегацию из Великобритании. Для гостей с Туманного Альбиона ученики и учителя школы подготовили обширную программу, которая охватит как татарский фольклор, так и британский.

 ​«За нашей школой закреплена делегация из Великобритании. Мы подготовили интересную программу для будущих гостей. Ожидаем делегацию из 46 человек 17 – 22 лет», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель директора по воспитательной части школы Лейсан Хайруллина.

Для учеников школы сегодня проводились классные часы, а для самых маленьких учащихся урок о чемпионате WorldSkills проходил в интерактивной форме. Они вместе с учителями познакомились с историей чемпионата, с теми компетенциями, по которым пройдут соревнования в Казани, и о движении WorldSkills в России и Татарстане.

Сама школа знакома с чемпионатом не только благодаря проекту «Одна школа — одна страна». Ученик 8-го класса Данил Клементьев участвовал в республиканском этапе чемпионата и занял там 3-е место в компетенции «IT-технологии и программирование». Сам Данил считает, что проведение подобных мероприятий идет ученикам всех возрастов только на пользу.



«Я считаю, что такие вводные уроки важны для начальных классов, потому что это стимулирует их для изучения новых дисциплин и участия в такого рода олимпиадах. Олимпиады международные, а значит, они важны для дальнейшей жизни ребят. Даже просто участвуя там, можно очень сильно прокачать свои навыки», — поделился своим опытом Данил.

Ученики средних классов и учителя английского языка, музыки и театрального искусства готовы встречать гостей из Великобритании уже сейчас. Они подготовили экскурсии, чтения стихов и театральные постановки и даже исполнение гимна страны гостей на флейтах и свирелях.

«Мы прочтем гостям самое известное стихотворение Габдуллы Тукая на четырех языках: татарском, русском, английском и китайском. Будем сопровождать гостей по школе, будем показывать ее. Мы заготовили театральную постановку шекспировской „Ромео и Джульетты“ на английском — это должно понравиться гостям», — рассказали ученики в беседе с корреспондентом.



В программе «Одна школа — одна страна» принимают участие 57 школ города Казани, Лаишевского и Зеленодольского районов Республики Татарстан. 22 августа 2019 года национальные сборные стран-членов WSI посетят закрепленные за ними школы, расскажут о культуре своих стран, познакомятся с культурными особенностями страны-организатора мирового чемпионата WorldSkills. А 23 – 26 августа ученики этих школ посетят KazanExpo и сам чемпионат.

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