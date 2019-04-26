На проект рекультивации свалки под Нижнекамском, горевшей прошлой осенью, выделили 7,2 млн рублей

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). Минэкологии РТ выделило 7,2 млн рублей на разработку проекта для рекультивации несанкционирвоанной свалки в нижнекамском селе Прости. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Выявление, оценка и учет объекта накопленного вреда окружающей среде. Разработка технологии рекультивации свалки (с учетом альтернативных вариантов). Разработка, утверждение, согласование и получение положительного заключения государственной экологической экспертизы и положительного заключения экспертизы проверки достоверности сметной стоимости», — говорится в документации к конкурсу.

Общая площадь несанкционированной свалки — 35 га. Это полигон резинотехнических изделий, который в 70-е годы использовался «Нижнекамскшиной», рассказал ИА «Татар-информ» мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Пожар на несанкционированной свалке у села Прости начался 19 октября прошлого года на площади свыше 6 тысяч квадратных метров. Пожарные смогли потушить огонь только 24 октября.

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