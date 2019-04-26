Минниханов утвердил решение совета директоров «Татнефти» направить на дивиденды 100% чистой прибыли

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров ПАО «Татнефть», на котором было принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на дивиденды 100% чистой прибыли в размере 84,9 рубля на обыкновенную и именную акции. Об этом сообщается на официальном портале Президента РТ.

«Совет директоров принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденды по результатам 2018 года с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев в размере 8491% от номинальной стоимости по привилегированным акциям и обыкновенным акциям, или 84 рубля 91 копейка с учетом уже утвержденных за 6 и 9 месяцев 2018 года дивидендов», – говорится в сообщении.

«Рекомендованный Советом директоров размер дивидендов соответствует 100% чистой прибыли ПАО «Татнефть» по РСБУ за 2018 год», – уточнили в пресс-службе.

Под руководством Президента РТ совет директоров «Татнефти» заслушал информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности компании в 2018 году. За прошедший год на месторождениях ПАО «Татнефть» добыто 29,1 млн тонн нефти, в эксплуатацию введены 445 новых добывающих и 296 нагнетательных скважин. Объем сбора попутного нефтяного газа за 2018 год составил 923 млн кубометров.

Выручка-нетто без НДС, экспортной пошлины и акцизов от реализации отгруженной продукции составила 793,2 млрд рублей, чистая прибыль – 197,5 млрд рублей. В бюджеты всех уровней в 2018 году было начислено 486 млрд рублей налогов и платежей, что на 166,1 млрд рублей выше аналогичного периода прошлого года и связано с увеличением выплат по НДПИ и налогу на прибыль.

Совет директоров «Татнефти» также рассмотрел вопрос о представительстве компании в Республике Узбекистан, которое планируется открыть в городе Нурафшон. Кроме этого, советом был рассмотрен ряд других вопросов, среди которых – деятельность дочерних компаний, информация о консолидированных финансовых результатах (по МСФО) по группе «Татнефть» за 2018 год, итогах проверки финансовой отчетности группы аудиторской компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

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