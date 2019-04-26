Татар-информ

26 апреля 2019, 13:10

Экономика и финансы

Минниханов утвердил решение совета директоров «Татнефти» направить на дивиденды 100% чистой прибыли

Экономика и финансы

Минниханов утвердил решение совета директоров «Татнефти» направить на дивиденды 100% чистой прибыли

Фото: tatarstan.ru

Выручка компании от реализации отгруженной продукции в 2018 году составила 793,2 млрд рублей, чистая прибыль – 197,5 млрд рублей.

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров ПАО «Татнефть», на котором было принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на дивиденды 100% чистой прибыли в размере 84,9 рубля на обыкновенную и именную акции. Об этом сообщается на официальном портале Президента РТ.

«Совет директоров принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденды по результатам 2018 года с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев в размере 8491% от номинальной стоимости по привилегированным акциям и обыкновенным акциям, или 84 рубля 91 копейка с учетом уже утвержденных за 6 и 9 месяцев 2018 года дивидендов», – говорится в сообщении.

«Рекомендованный Советом директоров размер дивидендов соответствует 100% чистой прибыли ПАО «Татнефть» по РСБУ за 2018 год», – уточнили в пресс-службе.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð´Ð¸Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð² ÐŸÐÐž &quot;Ð¢Ð°Ñ‚Ð½ÐµÑ„Ñ‚ÑŒ&quot;. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ ÐŸÑ€ÐµÐ´ÑÐµÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð´Ð¸Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Под руководством Президента РТ совет директоров «Татнефти» заслушал информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности компании в 2018 году. За прошедший год на месторождениях ПАО «Татнефть» добыто 29,1 млн тонн нефти, в эксплуатацию введены 445 новых добывающих и 296 нагнетательных скважин. Объем сбора попутного нефтяного газа за 2018 год составил 923 млн кубометров.

Выручка-нетто без НДС, экспортной пошлины и акцизов от реализации отгруженной продукции составила 793,2 млрд рублей, чистая прибыль – 197,5 млрд рублей. В бюджеты всех уровней в 2018 году было начислено 486 млрд рублей налогов и платежей, что на 166,1 млрд рублей выше аналогичного периода прошлого года и связано с увеличением выплат по НДПИ и налогу на прибыль.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð´Ð¸Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð² ÐŸÐÐž &quot;Ð¢Ð°Ñ‚Ð½ÐµÑ„Ñ‚ÑŒ&quot;. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ ÐŸÑ€ÐµÐ´ÑÐµÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð´Ð¸Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Совет директоров «Татнефти» также рассмотрел вопрос о представительстве компании в Республике Узбекистан, которое планируется открыть в городе Нурафшон. Кроме этого, советом был рассмотрен ряд других вопросов, среди которых – деятельность дочерних компаний, информация о консолидированных финансовых результатах (по МСФО) по группе «Татнефть» за 2018 год, итогах проверки финансовой отчетности группы аудиторской компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Татнефть» и «Казаньоргсинтез» нарастили производство в I квартале 2019 года
Новости дня
13:42
Эльмира Зарипова поздравила бывшую узницу концлагерей Зинаиду Антошкину с наступающим Днем Победы

По данным министра труда, занятости и соцзащиты, на данный момент в Татарстане проживает 167 бывших узников концлагерей.

13:38
Кинодеятели критично отнеслись к объединению Фестиваля мусульманского кино и KazanSummit

Исполнительный директор кинофестиваля Миляуша Айтуганова стала гостьей проекта Андрея Кузьмина «Интервью без галстука».

13:33
В Казани начался процесс по делу об избиении преподавателя физкультуры из КФУ

На скамье подсудимых оказался 27-летний житель Казани, который, по словам адвоката, защищал свою девушку.

13:31
Впервые на казанских крышах начали проводить занятия йогой и медитации

Первое занятие прошло на 100-метровой высоте, на вертолетной площадке гостиницы «Гранд Отель Казань».

13:24
Шаймиев рассказал помощнику Президента РФ о ходе воссоздания Собора иконы Казанской Божией матери

Госсоветник РТ поблагодарил Анатолия Серышева за участие в церемонии возложения цветов к памятнику классику татарской литературы Габдулле Тукаю.

13:10
Минниханов утвердил решение совета директоров «Татнефти» направить на дивиденды 100% чистой прибыли

Выручка компании от реализации отгруженной продукции в 2018 году составила 793,2 млрд рублей, чистая прибыль – 197,5 млрд рублей.

13:00
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о наступлении Священного месяца Рамадан

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

12:58
В «Татмедиа» открылась выставка казанского фотохудожника «Ни шагу назад!»

Работа выставки приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

12:45
В колониях и СИЗО Татарстана для заключенных организуют пасхальные богослужения

В Татарстане представители пенитенциарного ведомства обсудили со священнослужителями вопросы организации праздников Великой Пасхи и Ураза-байрам.

12:44
«Татнефть» и «Казаньоргсинтез» нарастили производство в I квартале 2019 года

За отчетный период две татарстанские компании увеличили добычу черного золота и выпуск нефтепродукции почти на 3% каждая.

12:38
Премию Тукая в 2019 году вручат трем авторам и одному творческому коллективу

Президент Татарстана подписал указ о присуждении Государственных премий имени Габдуллы Тукая.

12:21
В Бугульме осудили троих татарстанцев, похищавших нефть из нефтепровода у Кызыл-Чишмы

Злоумышленники откачивали нефть через технологические заглушки в магистрали, после чего заливали ее в емкость, установленную на авто.

12:18
Свыше 40 команд со всей России съедутся на чемпионат по художественной гимнастике в Казани

Соревнования будут проходить в течение двух дней – с 27 по 28 апреля – в Центре гимнастики.

12:00
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция об итогах акции «Тотальный диктант»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

11:46
Руководитель УФНС по Татарстану ответит на вопросы жителей республики

Прием граждан будет организован 29 апреля с 10.00 и до 12.00.

11:38
ВОЗ назвала Россию примером для других стран по борьбе с детской онкологией
11:27
Молодую пару из Казани, у которых двое маленьких детей, осудили за сбыт крупной партии наркотиков

Злоумышленники попытались сделать несколько закладок в Зеленодольске.

11:14
Фарид Мухаметшин в своем Инстаграме рассказал, как начал учить татарский язык в 45 лет

По словам председателя республиканского парламента, когда разговариваешь на языке отца, деда, чувствуешь себя совершенно по-другому.

11:03
Суд рассмотрит дело бывшего игрока «Ак Барса» Обухова, который избил женщину-водителя

Дело Обухова рассмотрит мировой суд Вахитовского района Казани.

11:02
Скончалась актриса из «Тихого Дона» Элина Быстрицкая

Директор Малого театра Тамара Михайлова отметила, что уход артистки из жизни является большой потерей для всех.

10:42
Ирада Аюпова прочитала любимый стих Тукая на возложении цветов к памятнику великому поэту

В Татарстане проходят торжества по случаю Дня родного языка и 133-летия со дня рождения великого татарского поэта.

10:41
Госавтоинспекция Казани ищет водителя, который сбил школьницу и скрылся с места ДТП

Инцидент произошел у дома № 22 на улице Бигичева.

10:24
Минниханов, Шаймиев и Мухаметшин возложили цветы к памятнику Тукаю

В Татарстане проходят торжества по случаю Дня родного языка и 133-летия со дня рождения великого татарского поэта.

10:14
Башкортостан не подтвердил информацию о покупке казанского вертолета для главы республики

О планах поставить вертолет для Радия Хабирова ранее заявил управляющий директор «Казанского вертолетного завода».

10:09
Нигматуллин: РФП и Фонд дольщиков РТ не будут объединяться

По словам вице-премьера РТ, это требование самих вкладчиков и дольщиков.

События