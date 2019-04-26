(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). В колониях и СИЗО Татарстана для заключенных организуют пасхальные богослужения, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

В Татарстане руководители отделов и служб пенитенциарного ведомства вместе со священнослужителями обсудили вопросы организации праздников Великой Пасхи и Ураза-байрам в исправительных учреждениях региона.

«Сегодня в учреждениях УФСИН религиозные общины насчитывают более тысячи осужденных, исповедующих православие и ислам и соблюдающих религиозные обряды. Традиционно для них будут организованы праздничные мероприятия», – рассказали в УФСИН РФ по РТ.

Стороны договорились о поставке в ИК продуктов питания, традиционных для разговения в священные праздники. Пасхальные богослужения будут организованы в молельных комнатах и храмах колоний и СИЗО 28 апреля, а в канун праздника представители Русской православной церкви доставят во все учреждения Татарстана куличи и крашеные яйца.

Пасхальные угощения отведают все осужденные, независимо от их вероисповедания. В ряде исправительных колоний также запланирован крестный ход.

На праздник Ураза-байрам представители мусульманского духовенства обеспечат исправительные учреждения продуктами халяль в соответствии с религиозными канонами.

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