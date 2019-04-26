В Казани начался процесс по делу об избиении преподавателя физкультуры из КФУ

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Вахитовском районном суде Казани начался процесс по делу об избиении преподавателя физкультуры из КФУ Александра Белова. На скамье подсудимых оказался 27-летний местный житель Павел Андреев.

Как следует из материалов дела, ночью 16 августа прошлого года недалеко от остановки «Комбинат здоровья» Андреев из хулиганских побуждений нанес удар Белову в грудную клетку. У потерпевшего оказались сломаны два ребра, было пробито легкое. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину Андреев признал частично.

В зале суда Белов рассказал, что в тот вечер вернулся на поезде из Крыма. На вокзале его должны были встретить, но он отказался – решил пройтись пешком. Из-за проблем со здоровьем мужчина старался чаще бывать на свежем воздухе.

Возле остановки «Комбинат здоровья» он повстречал молодую пару – Андреева с его подругой. По словам преподавателя, он случайно плечом задел девушку, после чего юноша его развернул и кулаком ударил в грудную клетку.

Белов с эмоциями вспоминал все, что произошло в тот день. Он отходил от трибуны, чтобы показать, как его развернули и куда нанесли удар, а в конце даже не смог сдержать слез.

«Я занимался единоборствами, могу представить, сколько силы было вложено в удар. В тот момент я почувствовал сильную боль и упал на спину», – рассказал Александр Белов.

По его словам, после того, как он упал на асфальт, Андреев вместе со своей девушкой склонились над ним.

«Девушка все записывала на камеру телефона, а парень спрашивал, не вызвать ли мне скорую. Но я уже понял, с кем имею дело, поэтому отказывался. Они меня подняли и перетащили на остановку, посадили на скамейку. Я еле дышал, чувствовал, что у меня сломаны ребра», – вспоминал Белов.

Как рассказывал преподаватель, нападавший начал ругаться матом, просил его встать и бил по щекам.

«Или ты сейчас встанешь, или я тебя убью!», – вспоминал Белов крики нападавшего. Девушка Андреева уговорила молодого человека уйти.

В результате у Белова оказались сломаны два ребра. Из-за осложнений после переломов, мужчине сделали операцию на легкое, но он до сих пор находится под наблюдением врачей.

Преподаватель надеется, что подсудимый не останется безнаказанным, ведь он может снова на кого-нибудь напасть.

У Андреева и его адвоката Александра Когана версия произошедшего иная. По словам адвоката, его подзащитный в тот день якобы защищал свою девушку. Правда это или нет, суду еще предстоит выяснить.





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