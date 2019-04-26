Впервые на казанских крышах начали проводить занятия йогой и медитации

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Впервые на казанских крышах начали проходить занятия йогой и медитации, и первое занятие провели на 100-метровой высоте, на вертолетной площадке гостиницы «Гранд Отель Казань».

О новом направлении проекта «Зеленый Фитнес» рассказал его руководитель и основатель Мурат Димитров. «Пришла идея запустить спецнаправление — тренировки на крышах. Я считаю, что это свежее и актуальное направление, которое может носить очень популярный характер», — поделился он.

Занятие йогой длилось полтора часа, и в нем участвовало 8 человек. В занятие, которое проходило под руководством профессионального инструктора, входила также медитация.

Вертолетная площадка расположена на высоте 100 метров, откуда открывается вид на всю Казань.

«У нас вертолетная площадка довольно часто используется, но в основном как смотровая площадка для гостей отеля. Именно йогу на крыше мы ранее не проводили, это у нас впервые», — рассказала менеджер отеля Татьяна Семина.

Также, по ее словам, на вертолетной площадке могут проходить свидания и даже церемонии бракосочетания.

«Я попала сюда, потому что у подруги увидела в "Истории" в соцсети предложение. Я подумала, что это очень классно побывать на крыше и позаниматься. Особенно мне понравилась медитация, когда ты осознаешь, что ты на крыше, на высоте», — поделилась впечатлением участница занятия Виолетта Зиннатулина.

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