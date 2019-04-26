(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). В Бугульме осудили троих татарстанцев, похищавших нефть из нефтепровода у Кызыл-Чишмы, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В мае прошлого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ вместе с сотрудниками УФСБ по РТ и ГСУ МВД по РТ пресекли незаконную деятельность группы лиц, занимающейся хищением нефти», – рассказали в полиции.

Оперативники выяснили, что трое злоумышленников подключались к нефтепроводу у Кызыл-Чишмы и откачивали нефть через технологические заглушки, после чего заливали ее в емкость, установленную на автомобиле.

По статье «Кража» все трое получили два года условно с испытательным сроком в три года.

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