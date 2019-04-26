В «Татмедиа» открылась выставка казанского фотохудожника «Ни шагу назад!»

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В «Татмедиа» открылась выставка казанского фотохудожника Евгения Кулешова «Ни шагу назад!», приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Тематика этой выставки посвящена героизму нашего российского народа, нашего российского государства», — подчеркнул на открытии выставки генеральный директор медиакомпании Андрей Кузьмин.

В экспозицию вошло около 30 фоторабот, сделанных во время различных военно-исторических реконструкций: «Москва за нами, 1941 год», «Под Сталинградом», «Поле боя» и др.

«Когда ты находишься среди них, это позволяет почувствовать атмосферу, и автор постарался передать эту атмосферу в своих фотографиях», — добавил Андрей Кузьмин.

На открытии присутствовал и сам фотохудожник. Он провел для желающих небольшую экскурсию и рассказал историю многих фоторабот. Среди всех Кулешов выделил работу «Ожидание», снятую в 2014 году.

«Она своей легкостью притягивает, я вижу людей, которые подходят и к ней тянутся. Война – слишком тяжелая тема, а она – легкая», — подчеркнул Евгений Кулешов.

Автор впервые попал на военно-историческую реконструкцию «Бородино» в 2008 году — она и увлекла автора, что стало одним из основных направлений фототворчества.

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