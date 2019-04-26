Татар-информ

26 апреля 2019, 11:27

Происшествия

Молодую пару из Казани, у которых двое маленьких детей, осудили за сбыт крупной партии наркотиков

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Происшествия

Молодую пару из Казани, у которых двое маленьких детей, осудили за сбыт крупной партии наркотиков

Злоумышленники попытались сделать несколько закладок в Зеленодольске.

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Молодую пару из Казани, у которых двое маленьких детей, осудили за сбыт крупной партии наркотиков, сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«Суд установил, что в прошлом году мужчина и женщина, состоящие в гражданском браке, получили от неустановленного лица более 100 граммов наркотиков, которые они хранили у себя в квартире в Казани. В Зеленодольске они оборудовали три тайника с наркотиками у домов на Паратской улице», – уточнила Соколова.

Злоумышленников задержали сразу после осуществления закладки. Свою вину они признали полностью.

За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере их приговорили к 8 и 6 годам колонии строгого и общего режима.

 

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