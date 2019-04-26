Свыше 40 команд со всей России съедутся на чемпионат по художественной гимнастике в Казани

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 27 апреля, в столице Татарстана стартует российский чемпионат по художественной гимнастике в групповых упражнениях, передает пресс-служба Минспорта РТ.

«За победу в соревнованиях на ковре Центра гимнастики поборются более 40 команд из 39 регионов страны», — говорится в сообщении ведомства.

Соревнования будут проходить в течение двух дней с 27 по 28 апреля. Отмечается, что в столице Татарстана соберутся сильнейшие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Омской, Ростовской и Ульяновской областей.

Татарстан будут представлять основной состав сборной команды республики и команда СШОР «Грация».

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