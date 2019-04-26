Скончалась актриса из «Тихого Дона» Элина Быстрицкая

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 26 апреля, скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. 4 апреля артистка отпраздновала 91 год, сообщает «360».

Директор Малого театра Тамара Михайлова отметила, что уход артистки из жизни является большой потерей для всех.



«Красивейшая женщина страны. К сожалению, время безжалостно», — рассказала Тамара Михайлова.



С днем рождения 4 апреля Быстрицкую поздравил Президент России Владимир Путин, отметив ее самобытный талант и удивительное обаяние.



Среди самых известных ролей Элины Быстрицкой – роль Аксиньи в «Тихом Доне», также актриса играла в «Возвращении Мухтара».



Место и время прощания станет известно позднее.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.