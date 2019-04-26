Госавтоинспекция Казани ищет водителя, который сбил школьницу и скрылся с места ДТП

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). ГИБДД Казани ищет водителя, который сбил школьницу и скрылся с места аварии, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В минувшую среду вечером у дома № 22 на Бигичева 14-летнюю девушку сбил автомобиль. По предварительным данным, школьница переходила дорогу в неположенном месте», – сообщили в ГИБДД.

Водитель с места происшествия уехал, а девочка получила травму ноги.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.