Ирада Аюпова прочитала любимый стих Тукая на возложении цветов к памятнику великому поэту

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Глава Минкультуры Татарстана Ирада Аюпова сегодня прочитала свое любимое стихотворение Габдуллы Тукая во время возложения цветов к памятнику классика татарской литературы.

«Почему же честь и совесть почитаются за бред? Почему для тела — баня, для души же бани нет?» — процитировала министр строчки из стихотворения «Грусть».

Она отметила, что родной язык — это не только средство общения, это еще и философия. «Любой перевод никогда не отражает реальный смысл текста и мысль, которую автор хотел донести. Для того чтобы язык действительно понимать, нужно иметь душу», — пояснила Аюпова.

Празднование Дня культуры в Казани началось с возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю. Первыми почтили память великого поэта Президент Татарстана Рустам Минниханов, Госсоветник республики Минтимер Шаймиев и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

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