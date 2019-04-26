Башкортостан не подтвердил информацию о покупке казанского вертолета для главы республики

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Пресс-секретарь главы Республики Башкортостан не подтвердил информацию о том, что для Радия Хабирова планируется закупить вертолет, как ранее заявил управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.

«Информацию о закупке вертолета для нужд врио главы Республики Башкортостан Р. Хабирова не подтверждаю», — прокомментировал пресс-секретарь Фанур Ягафаров.

Ранее о планах поставить в Башкортостан вертолет в цветах республиканского флага рассказал управляющий директор «Казанского вертолетного завода» Юрий Пустовгаров. Он особенно подчеркнул, что договоренность о сотрудничестве была достигнута благодаря Дням республики Татарстан в Башкортостане.

«Вертолет красный в скором времени будем перекрашивать для главы Республики Башкортостан. Сейчас идет конкурс, я думаю, мы выиграем. Он будет в ливреях флага. Договоренность была достигнута благодаря Дням республики Татарстан в Башкортостане», — рассказал Пустовгаров.

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