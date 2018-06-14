Нигматуллин: РФП и Фонд дольщиков РТ не будут объединяться

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Республиканский фонд поддержки (РФП) и Фонд поддержки дольщиков РТ не планируется объединять. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель Премьер-министра РТ и председатель попечительского совета РФП Рустам Нигматуллин.

«Фонды не будут объединены. Сами вкладчики и дольщики этого не хотят, поскольку так можно обеспечить больше прозрачности», — отметил Нигматуллин.

Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, был создан 9 марта прошлого года по указу Президента РТ Рустама Минниханова. РФП работает в Татарстане с 2017 года и является уникальным государственным проектом, направленным на поддержку вкладчиков обанкротившихся банков.

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