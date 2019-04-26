ВОЗ назвала Россию примером для других стран по борьбе с детской онкологией

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Российский опыт лечения детской онкологии путем действующей системы стандартизации и централизации является примером для ряда стран, об этом заявил консультант по онкологии головного офиса ВОЗ в Женеве доктор Дарио Трапани.

По его словам, особый интерес может представлять единый подход в лечении на территории страны — картирование помощи во всех регионах, для каждого из которых прописан оптимальный маршрут поступления онкобольного в определенный региональный или же федеральный центр.

«Прежде всего, централизация и стандартизация заключаются в том, и это глобальный успех, что в России имеется четкая структурированная система поступления пациента в стационар, где ему гарантированно окажут помощь», — посчитал доктор Трапани.

Он отметил, что для российских специалистов будет полезен и опыт коллег из стран с менее развитой медициной (Африки или Южной Америки), а именно опыт оптимизации ресурсов для экономии средств, что позволит помочь большему числу пациентов.

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