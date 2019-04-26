На время WorldSkills движение по Казанке будет ограничено

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Постановлением Кабмина РТ на время подготовки и проведения WorldSkills движение по Казанке будет ограничено. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

«В целях обеспечения безопасности жизни людей при проведении мирового чемпионата по профессиональному мастерству будет установлен запрет на использование маломерных, парусных, спортивных и прогулочных судов на участке реки от ж/д моста перегона Восстание – Дербышки до Миллениума», – говорится в документе.

На данном участке движение запретят 22 и 27 августа с 16 часов до полуночи. Запрет не распространяется на суда, задействованные для подготовки и проведения чемпионата.

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