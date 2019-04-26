Швейцарский драматург Герхард Майстер прочитает фрагмент своей пьесы «Америка» в Казани

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). 30 апреля в Национальной библиотеке РТ состоится встреча с известным швейцарским драматургом Герхардом Майстером, который представит вниманию слушателей отрывок из своей пьесы «Америка» и расскажет о своем творчестве, сообщает пресс-служба Нацбиблиотеки РТ.



Герхард Майстер – автор театральных и радиопьес, а также поэтических сборников.

Казань станет финальной точкой его литературных гастролей: 28 апреля состоится встреча в Нижнем Новгороде, 29 апреля – в Москве.



Герхард Майстер родился в 1967 году, автор пишет театральные и радиопьесы, адаптирует романы для театра. За свои драматические произведения Герхард Майстер получил многочисленные награды. В рамках творческой группы «Берн везде» он сам читает со сцены тексты в жанре spoken word. Его поэтические сборники получили высокую оценку прессы.



Мероприятие пройдет на немецком и русском языках. Начало встречи в 18.00.

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