(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). На крупном пожаре в Нурлатском районе пострадала 91-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня ночью поступило сообщение о том, что в деревне Старое Альметьево на Дорожной улице загорелись дом и баня. Площадь пожара превысила 105 квадратных метров», – рассказали в МЧС.

В результате пожилая женщина была госпитализирована в Нурлатскую ЦРБ с ожогом спины.

По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил пользования электрооборудованием.

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