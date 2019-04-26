Съезд учителей и преподавателей химии в КНИТУ-КХТИ собрал более 350 педагогов со всего Татарстана

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Вчера, 25 апреля, в КНИТУ-КХТИ открылся Татарстанский съезд учителей и преподавателей химии, сообщает пресс-служба вуза.

Форум собрал более 350 педагогов общего, среднего профессионального и высшего образования со всего Татарстана.

В пленарном заседании съезда приняли участие первый замминистра образования и науки РТ Рустем Хадиуллин, поприветствовавший участников от имени главы ведомства Рафиса Бурганова, председатель Республиканского химического общества им. Менделеева — профессор Владимир Миронов, который приветствовал съезд от имени Российской академии наук, а также гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

«Важно, чтобы школьники любили химию, именно такие ребята должны будут в будущем развивать нефтехимический комплекс региона. Привить им эту любовь — вот наша с вами основная задача, ради этого мы сегодня и собрались здесь», — сказал последний в своем докладе.

О важности химического образования в своем выступлении рассказал ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко. По его словам, ЕГЭ по химии в Татарстане сдают всего 12% выпускников, но это число должно расти. Для этого, считает ректор, необходимо совершенствовать методику преподавания, улучшать оснащение химкабинетов в школах и менять психологические установки школьников.

Казань должна стать Меккой химического образования, заявил Юшко. Все уровни образования, лидеры предприятий, педагогическое и научное сообщество для этого должны работать вместе. «Добиться этого — наша задача», — отметил ректор.

В рамках съезда состоялись также общее собрание Ассоциации учителей и преподавателей химии Татарстана и очный этап XI республиканской научно-методической конференции педагогов общеобразовательных учреждений, преподавателей учреждений среднего и высшего образования «Глобализация современного образовательного пространства и роль педагога-наставника в этом процессе».

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