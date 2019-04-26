Динара Прокопьева

26 апреля 2019, 09:45

Экономика и финансы

ЦСМ Росстандарта РТ и Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ будут сотрудничать после KazanSummit 2019

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Экономика и финансы

ЦСМ Росстандарта РТ и Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ будут сотрудничать после KazanSummit 2019

Фото: пресс-служба ЦСМ РТ

Стороны надеются, что их совместная работа поможет продвинуть татарстанские продукты халяль на внешние рынки.

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РТ (ЦСМ Татарстан) и Комитет по стандарту халяль Духовного управления мусульман РТ (ДУМ РТ) подписали договор о сотрудничестве на полях KazanSummit 2019.

«Мы надеемся, что наша работа поможет продвинуть производителей продукции халяль на республиканском и российском рынках, а также поможет выходу на международный рынок. Продукт халяль — это продукт, который подтверждает высокое качество, и потребитель, покупатель очень доверяет этому знаку», — сообщил заместитель директора ФБУ «ЦСМ Татарстан» Андрей Макаров.

Он отметил, что Центр стандартизации готов содействовать сертификации и стандартизации продукции халяль, а также оказывать консультационную поддержку производителям продукции.
«Надеемся, что наше сотрудничество увеличит товарооборот в республике и в России в целом», — заключил замглавы учреждения.

Председатель Комитета по стандарту халяль Ирек хазрат Зиганшин назвал договор значимым, поскольку он поможет экспорту татарстанских халяль-продуктов на внешние рынки.

«Религия и государство должны кооперировать усилия, тогда это даст толчок тому, чтобы наши товаропроизводители могли выходить со своей продукцией на внешние рынки, о которых говорит наш Президент», — отметил председатель Комитета по стандарту халяль Ирек хазрат Зиганшин.

На пленарной сессии KazanSummit 2019 Президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что экспорт халяль-продукции должен стать важной частью внешних поставок Татарстана. Он отметил, что порядка 50 татарстанских предприятий аккредитованы для производства продукции халяль и ее реализации на российском рынке.

ЦСМ Росстандарта и Комитет по стандарту халяль договорились вместе подтверждать соответствие продукции халяль установленным требованиям в форме декларирования или добровольной сертификации. Они также будут оказывать взаимные консультации, проводить испытания продукции халяль. Со следующего года стороны планируют ввести подноминацию «Продукция халяль» в конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

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