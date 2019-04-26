Аналитики назвали самые популярные в России эмодзи

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Порядка четверти всех сообщений в соцсетях содержат в себе эмодзи — картинки, которые изображают эмоции, впечатления или действия. Аналитики компании Noosphere Technologies изучили российский сегмент наиболее популярных социальных сетей, пишет «Российская газета».

Специалисты проанализировали более 250 млн сообщений с 2016 по 2019 год. Выяснилось, что самый популярный эмодзи в данный момент — это желтый огонь, который встречается в соцсетях почти 3 млн раз.

Второе место по популярности занимает красное сердечко — его использовали 2,8 млн раз. Третьим стал рыдающий от смеха смайлик, который встречается порядка 1,9 млн раз.

Эмодзи чаще используют женщины, нежели мужчины. Чаще всего эмодзи встречаются в Instagram, далее по популярности — «ВКонтакте», Twitter и Facebook.

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