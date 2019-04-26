На прошедшей неделе казанцы назвали своих детей Адам, Иосиф, Назар и Иоанна

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). На прошедшей неделе самыми редкими именами, которыми казанцы называли своих детей, стали Адам, Иосиф, Назар, Иоанна, Леон, Сария, Юлиана, Марианна и Салиха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

При этом среди самых популярных имен для новорожденных оказались Ясмина, Тимур, Ислам, Малика, Мирон, Карим, Амина, Данил, Алексей, Арина и Виктория.

Всего же с 15 по 21 апреля в городских отделах ЗАГС зарегистрировали рождение 308 детей, из которых 163 мальчика и 145 девочек. Самой юной маме было 19 лет, самой зрелой — 45.

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