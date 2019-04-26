Минниханов поздравил татарстанцев с Днем родного языка и 133-летием со дня рождения Тукая

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка и 133-летием со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Президент РТ напомнил, что Тукай по праву считается немеркнущим символом самобытной татарской культуры и гордостью татарского народа, его произведения проникнуты искренней любовью к родному краю и неповторимому языку.

«Габдулла Тукай духовно окрылил наш народ, связав нас многочисленными творческими нитями с культурой других народов великой России и всего тюркского мира», – подчеркнул Минниханов. И добавил, что именем классика в прошлом году был назван Международный аэропорт «Казань», а в этом году памятник ему открыли в Уфе.

«В литературном и театральном творчестве, стихах и песнях живет душа татарского народа, отражаются лучшие его нравственные качества, воспроизводится идентичность. Мы ответственны перед будущими поколениями за то огромное духовно-культурное богатство, которое досталось нам от предков», – констатировал Президент Татарстана.

Рустам Минниханов обратил внимание на то, что в республике уделяется приоритетное внимание развитию языков, культурных и религиозных традиций всех проживающих здесь народов, и выразил особую благодарность учителям, деятелям науки, культуры, искусства, религиозной сферы, на чьих плечах держится духовный мир.

«Пусть же в этот прекрасный праздник каждый из нас вспомнит строки из любимых произведений, которые согреют его душу и еще раз дадут прочувствовать величие и красоту родного языка! Мира вам, счастья, добра и благополучия!» – завершил Президент РТ свое поздравление.

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