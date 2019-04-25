Татар-информ

26 апреля 2019, 05:04

Наука и образование

В Спасском районе назвали «Ученика года 2019»

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Наука и образование

В Спасском районе назвали «Ученика года 2019»

Фото: spas-rt.ru

Ежегодный конкурс на звание лучшего ученика года состоялся на базе первой городской средней школы.

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Победителями районного конкурса «Ученик года 2019» в Спасском районе стали четвероклассник Степан Севастьянов и восьмиклассница Анна Беляева из Болгарской школы № 2, а также ученик 11-го класса Никольской средней школы Илья Сиринов, пишет газета «Новая жизнь».

Ежегодный конкурс на звание лучшего ученика года состоялся на базе первой городской средней школы. В образовательных состязаниях приняли участие 13 ребят из городских, сельских и кадетской школ.

Конкурс учеников состоял из нескольких этапов, каждый из которых показывал, насколько образован, остроумен и творчески одарен каждый из них. Первым конкурсным испытанием стала самопрезентация «Моя лесенка успеха». Школьники эмоционально и оригинально рассказали о себе, родном крае, достижениях в учебе, любимых школьных предметах и занятиях.

Вторым заданием стала интеллектуальная игра «За страницами школьного учебника». В течение 15 минут конкурсанты отвечали на вопросы из различных областей знаний. Завершающим этапом стала защита творческих проектов на темы «Наши семейные традиции», «Я исследователь» и «Мое будущее».

Кроме победителей, в номинации «Талант» лучшим стал Степан Мошков (Полянки), в номинации «Интеллект» победила Дарья Полякова (Бураково), «Вдохновение» – Савва Михайлов (БСШ № 1), «Открытие года» – Азат Галяутдинов (Ямбухтино).

Самым красноречивым признан Альберт Аверьянов (кадетская школа), самой творческой – Валерия Морюхова (БСШ № 1), активной – Татьяна Авдонина (Никольское), эрудированной – Лейсан Нуруллина (Кузнечиха). В номинации «Лидер года» первенствовала Дарья Симанова (БСШ № 2), номинация «Достижение» досталась Елизавете Абасевой (Ким).

Все победители призеры получили дипломы и памятные подарки.

 

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