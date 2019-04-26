Строительство крупного молочного комплекса в Бугульминском районе начнется в мае

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Строительство первого молочного комплекса на 3550 голов дойных коров начнется в мае. Объект будет располагаться на территории Бугульминского района, в деревне Наратлы, пишет «Бугульминская газета».
Работы планируется завершить в декабре текущего года.
Всего же на территории Бугульминского района намерены построить три молочных комплекса на 13100 дойных коров, включая объект в Наратлах. Общий объем инвестиций составит 10 млрд рублей.
По словам главы района Линара Закирова, проект позволит «значительно сократить путь от производителя до потребителя», снизить стоимость продуктов, а также обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий.