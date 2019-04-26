В ИА «Татар-информ» расскажут о готовности Татарстана к новому туристическому сезону

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 26 апреля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Начало нового туристического сезона. Готовность Республики Татарстан к приему туристов в майские праздники».

В мероприятии примут участие председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, заместитель директора по развитию Болгарского музея-заповедника Лилия Сафина, заместитель генерального директора по развитию Елабужского музея-заповедника Танзиля Агишина и заместитель директора по развитию туризма Чистопольского музея-заповедника Земфира Хуснутдинова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

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