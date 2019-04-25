Юные чтецы Заинска исполнили произведения известных авторов

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). На базе детского сада «Алтынчеч» состоялся ежегодный муниципальный конкурс чтецов «Бэхетле балачак 2019», передает «Заинск-информ».



Конкурс посвящен неделе творчества Габдуллы Тукая. В нем приняли участие воспитанники детсадов города и района. Творческое состязание проводилось на татарском языке, дети читали произведения авторов, которые заранее подготовили для выступления.



В работе конкурса приняла участие председатель местного отделения республиканской женской организации при ВКТ «Ак калфак» Энже Ахметзянова. Выступления оценивали эксперты, в состав жюри вошли методисты управления образования и центральной библиотеки.



По итогам конкурса в каждой возрастной группе были определены лучшие чтецы, а также победители по номинациям «За искренность исполнения», «Самый эмоциональный исполнитель», «За стремление к победе».



Всем участникам конкурса вручили дипломы. В старшей группе первое место завоевала Айзиля Ахметзанова из детского сада «Колокольчик». В подготовительной группе лучшим чтецом стала Амина Гильфанова из д/с «Березка».

«За искренность исполнения» награждена Лилиана Гумерова из д/с «Волшебная сказка», «За стремление к победе» – Майя Матвеева из «Алтынчеч», «Самый эмоциональный исполнитель» – Рузиль Фархутдинов из д/с «Солнышко».

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