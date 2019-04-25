Тетюшские волонтеры помогли ветеранам перейти на «цифру»

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Воспитанники тетюшского подросткового патриотического клуба «Подвиг», которые обучились теории и практике подключения и настройки оборудования для приема цифрового сигнала, на днях посетили ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Бибину, пишет газета «Авангард».

Пожилая женщина беспокоилась о том, как она будет смотреть телевизор после 3 июня, о чем часто говорят в СМИ. Как выяснилось, приставка с поддержкой цифрового стандарта у нее есть.

Зинаида Харитоновна не пользовалась кнопкой переключения каналов и регулирования громкости звука, что ей и продемонстрировала педагог-организатор «Подвига» Ксения Обидина, а студент сельхозтехникума Кирилл Абашин объяснил, что волнения женщины напрасны, она и дальше сможет смотреть любимые передачи с высоким качеством изображения и звука.

3 июня эфирное телевидение России перейдет на цифровое вещание.

«Тетюшане, если они хотят и дальше смотреть любимые программы по телевидению, должны подготовиться к этому событию заранее. Для тех, кто сегодня смотрит аналоговое ТВ (не спутниковое и не кабельное), необходимо приобрести цифровую приставку к телевизору старого поколения или новый телевизор стандарта DVB-T2. Также нужно обзавестись уличной антенной дециметрового диапазона, подсоединить ее к телевизору и направить на передающую станцию, затем найти цифровые каналы», – рекомендуют специалисты районного филиала Российского теле- и радиовещательного центра.

Установить, подключить и настроить оборудование для приема цифрового сигнала самостоятельно, возможно, получится не у всех тетюшан. На помощь им придут волонтеры – главы поселений, студенты колледжа и техникума.

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