Нижнекамский автогородок «Велики» присоединится к акции с французско-африканскими корнями

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Нижнекамский автогородок «Велики» присоединится к модной благотворительной акции, которая на данный момент также реализуется в Казани. В рамках проекта «ВелоДобро» активисты приводят в порядок старые или сломанные велосипеды, а потом дарят их детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Создатель проекта Айгуль Гарипова рассказала, что дети очень рады отреставрированным велосипедам, которые могут прослужить не один год.



«Мы сами видели, насколько рады дети, получившие вместе с велосипедом частичку счастья. Это трудно описать словами. Достаточно видеть радость этих детей. Пусть они получают не новые изделия, а отреставрированные нашими мастерами, велосипеды могут прослужить еще не один год», – поделилась Айгуль.



Идею будущего проекта «ВелоДобро» привез из кругосветного путешествия на велосипеде председатель союза велосипедистов Татарстана Ильдус Янышев. Он рассказал, что во Франции встретил подобный проект, где мужчина на базе своей частной мастерской собирает старые велосипеды, ремонтирует их и отправляет в виде гуманитарной помощи в Африку.



Нашему соотечественнику эта идея показалась интересной и полезной. Подав заявку в Фонд президентских грантов, активисты получили поддержку.



В команде проекта «ВелоДобро» работает пять человек. По словам руководителя проекта, двое из них заняты ремонтом и восстановлением техники. Как часть команды проекта, они также со всеми остальными организуют мероприятия, на которых проводят агитационную работу и сбор велосипедов.



Цель проекта — собрать до конца мая 2019 года тысячу велосипедов, отремонтировать их и передать детям. На сегодняшний день в рамках проекта собрано 700 велосипедов.



Жители Нижнекамска могут принести велосипеды в автогородок «Велики». Время работы – с восьми утра до пяти вечера, кроме субботы и воскресенья. Мастера отремонтируют велосипеды, а 1 июня подарят детям.

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