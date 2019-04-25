Татар-информ

26 апреля 2019, 03:20

Общество

Нижнекамский автогородок «Велики» присоединится к акции с французско-африканскими корнями

Рекомендуем

Общество

Нижнекамский автогородок «Велики» присоединится к акции с французско-африканскими корнями

Фото: e-nkama.ru

Цель проекта — собрать до конца мая 2019 года тысячу велосипедов, отремонтировать их и передать детям.

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Нижнекамский автогородок «Велики» присоединится к модной благотворительной акции, которая на данный момент также реализуется в Казани. В рамках проекта «ВелоДобро» активисты приводят в порядок старые или сломанные велосипеды, а потом дарят их детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Создатель проекта Айгуль Гарипова рассказала, что дети очень рады отреставрированным велосипедам, которые могут прослужить не один год.

«Мы сами видели, насколько рады дети, получившие вместе с велосипедом частичку счастья. Это трудно описать словами. Достаточно видеть радость этих детей. Пусть они получают не новые изделия, а отреставрированные нашими мастерами, велосипеды могут прослужить еще не один год», – поделилась Айгуль.

Идею будущего проекта «ВелоДобро» привез из кругосветного путешествия на велосипеде председатель союза велосипедистов Татарстана Ильдус Янышев. Он рассказал, что во Франции встретил подобный проект, где мужчина на базе своей частной мастерской собирает старые велосипеды, ремонтирует их и отправляет в виде гуманитарной помощи в Африку.

Нашему соотечественнику эта идея показалась интересной и полезной. Подав заявку в Фонд президентских грантов, активисты получили поддержку.

В команде проекта «ВелоДобро» работает пять человек. По словам руководителя проекта, двое из них заняты ремонтом и восстановлением техники. Как часть команды проекта, они также со всеми остальными организуют мероприятия, на которых проводят агитационную работу и сбор велосипедов.

Цель проекта — собрать до конца мая 2019 года тысячу велосипедов, отремонтировать их и передать детям. На сегодняшний день в рамках проекта собрано 700 велосипедов.

Жители Нижнекамска могут принести велосипеды в автогородок «Велики». Время работы – с восьми утра до пяти вечера, кроме субботы и воскресенья. Мастера отремонтируют велосипеды, а 1 июня подарят детям.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Тетюшские волонтеры помогли ветеранам перейти на «цифру»
Новости дня
04:29
Строительство крупного молочного комплекса в Бугульминском районе начнется в мае

Работы планируется завершить в декабре текущего года.

03:20
Нижнекамский автогородок «Велики» присоединится к акции с французско-африканскими корнями

Цель проекта — собрать до конца мая 2019 года тысячу велосипедов, отремонтировать их и передать детям.

02:49
Юные чтецы Заинска исполнили произведения известных авторов

В Заинском районе определили лучших чтецов среди дошкольников.

01:27
Тетюшские волонтеры помогли ветеранам перейти на «цифру»

Волонтеры посетили ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Бибину и помогли ей разобраться с настройкой цифровых каналов.

00:06
Буинские дошкольники присоединились к акции «Батарейки принесли – много ежиков спасли!»

В буинском детском саду установили специальные красочные боксы и контейнеры.

25.04 23:50
В Елабуге объявили о скором завершении отопительного сезона

Соответствующее постановление принял исполком Елабужского района.

25.04 23:44
В Казани покажут премьеру инклюзивного спектакля-победителя форума «Таврида» «Что я помню о себе»

Летом прошлого года инклюзивный спектакль «Что я помню о себе» стал победителем Всероссийского молодежного форума «Таврида» в Крыму.

25.04 23:18
Осенью в Казани планируют открыть школу с лыжной базой

Школа на 1224 места строится возле ЖК «Соловьиная роща».

25.04 23:06
Нижнекамская детская больница с перинатальным центром признана лучшей в России

Из лечебных учреждений Татарстана в число лауреатов также попали республиканская клиническая офтальмологическая больница (Казань) и Мензелинская ЦРБ.

25.04 22:43
Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит на автомобильном заводе КАМАЗа

Руководство автогиганта ежегодно проводит в акцию под условным названием «Музыкальная весна».

25.04 22:20
Шаймиев о полилингвальном проекте: Изучаем передовые методики обучения детей разных стран

В Татарстане создадут шесть полилингвальных образовательных комплексов с обучением на русском, татарском и английском языках.

25.04 22:11
Старший тренер «Динамо-Казани» о поражении «Уралочке»: Мы должны сделать выводы и перевернуть игру

Сергей Сикачев разобрал причины успеха «Уралочки» и неудачи казанской команды в первом матче за «бронзу» Суперлиги.

25.04 22:08
Определился соперник казанского «Зенита» в финале чемпионата России

Первые финальные матчи пройдут в Казани 2 и 3 мая.

25.04 21:57
Волейболистка «Уралочки»: «Динамо-Казань» сыграла слабее, чем мы ожидали

Встреча в Казани завершилась поражением хозяек со счетом 0:3.

25.04 21:54
В Татарстане сохранится умеренно теплая погода

Местами по республике пройдут небольшие дожди.

25.04 21:40
Ледовую арену в Елабуге закрыли на плановые работы

Здесь будут наращивать новый слой льда.

25.04 21:18
Произведения трех авторов с татарстанскими корнями вошли в лонг-лист «Большой книги»

Всего в длинный список премии вошел 41 текст 44 писателей.

25.04 21:13
Ирек Файзуллин: Работы по строительству полилингвальных комплексов ведутся в установленном порядке

В Казани строятся два здания первого трехъязычного образовательного комплекса по проекту Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева.

25.04 20:50
СМИ опровергли планы по запрету ввоза хамона и пармезана из-за рубежа в багаже и ручной клади
25.04 20:38
Жители Елабуги помогают музейщикам распознать имена горожан на старинных фотографиях

Безымянные снимки разместили на фасаде Музея истории в рамках проекта «Елабуга в лицах».

25.04 20:30
Песошин заверил иностранных послов в готовности Казани принять WorldSkills 2019

Премьер-министр РТ выразил уверенность, что все мероприятия чемпионата пройдут на самом высоком уровне.

25.04 20:26
Третье поражение в плей-офф подряд: «Динамо-Казань» уступила «Уралочке»

Матч в Центре волейбола закончился со счетом 0:3.

25.04 20:22
Как бросить курить и какой фактический возраст легких, расскажут в выходные врачи Казани

Благотворительная акция Респираторного общества России и школы-студии балета Аллы Духовой «Тодес» пройдет во Дворце единоборств «Ак Барс».

25.04 20:10
На маршруты Москвы вышли умные автобусы «НЕФАЗ» с местами для инвалидов по зрению и собак-поводырей

Благодаря применению новых технологий общая вместимость автобуса увеличилась со 105 до 111 пассажиров.

25.04 20:01
Жителей Нижнекамска напугал огромный столб черного дыма в районе поселка Строителей

На Чистопольской улице загорелся резервуар, в котором находилась горючая жидкость.

События