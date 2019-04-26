Буинские дошкольники присоединились к акции «Батарейки принесли – много ежиков спасли!»

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). В рамках «Эковесны 2019» в детском саду «Солнышко» города Буинск дошкольные педагоги вместе с родителями организовали сбор использованных батареек для их дальнейшей безопасной утилизации, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



В детском саду установили специальные красочные боксы и контейнеры. В рамках сбора сотрудники Заволжского территориального управления Минэкологии РТ провели экологические уроки, где воспитанники узнали, какой вред наносит природе выброшенная батарейка.





«На сегодняшний день собрано более сотни различных источников тока», – уточнили специалисты, отметив, что в современном мире технологии пока не позволяют отказаться от батареек, поэтому подобная акция будет актуальна в любом учреждении на постоянной основе.

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