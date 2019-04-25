Осенью в Казани планируют открыть школу с лыжной базой

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Казани в школе по улице Рауиса Гареева возле ЖК «Соловьиная роща», которая откроется в новом учебном году, мэр Казани Ильсур Метшин во время инспекции объекта поручил открыть лыжную базу для учащихся, сообщает пресс-служба мэрии.

Ильсур Метшин заметил, что в будущем при строительстве школ вопрос организации лыжных баз необходимо предусматривать еще на этапе проектирования. «Мы хотим быть спортивным городом, чтобы дети вели здоровый образ жизни. А при этом в такой огромной школе на 1224 места, которая находится рядом с лесом, не предусмотрена лыжная база для детей. Это школа XXI века, но как сейчас выясняется — и здесь есть недочеты в виде отсутствия условий для занятий лыжами», — подчеркнул мэр.

Как рассказал заместитель директора СК «Ак таш» Дмитрий Клыков, основные строительные работы уже выполнены, сейчас идут отделочные. «Мы завершаем этап по электромонтажным работам, вентиляции, кондиционированию. К 1 сентября однозначно успеем», — добавил он.

Школа на 1224 места строится в рамках федеральной программы по типовому проекту, в ней будет 2 бассейна и 2 спортивных зала.

В этом году в Казани в рамках федеральных и республиканских программ строится 3 школы на 2849 мест: в ЖК «Весна» на 1501 место, по ул. Р. Гареева на 1224 места, а также пристрой к школе «СОлНЦе» по ул. К. Наджми на 124 места.

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