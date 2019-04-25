Шаймиев о полилингвальном проекте: Изучаем передовые методики обучения детей разных стран

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане реализуется проект по созданию полилингвальных образовательных комплексов. В настоящее время изучаются передовые методики обучения детей в России и ряде других стран. Об этом заявил сегодня Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев на заседании попечительского и административного советов Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, которое прошло в Казанском Кремле.

«Важным является изменение методики обучения. Мы сейчас изучаем, какие формы обучения детей есть в России и ряде передовых стран. И в нашей стране есть новые методики, – сказал Госсоветник РТ. – Настолько быстро меняется мир, мы отстаем, не успеваем. Мы в спорах создаем искусственный застой в изменении образовательной системы».

Минтимер Шаймиев подчеркнул, что «если не будет системы образования, соответствующей требованиям времени, то можно отстать от всего мира, а догонять будет сложно».

По его словам, создаваемые в республике полилингвальные комплексы призваны обеспечить конкурентоспособное образование на нескольких языках, стать школами, где применяются передовые образовательные практики.

«Методы обучения детей во всем мире очень быстро меняются. Мы можем гордиться, например, что сдали ЕГЭ, но оказаться неконкурентоспособными. В этом суть вопроса. Понимая эту проблему, надо искать пути решения. И хорошо, что мы взялись за это. Могут быть какие-то ошибки, издержки, но они будут в режиме работы, а не в результате застоя. Мы не можем уйти от этих вопросов, потому что хотим, чтобы наши дети стали конкурентоспособными. А ничего не делая, разве можно этого добиться?» – отметил Госсоветник РТ.

Минтимер Шаймиев также заметил, что будут использоваться возможности Казанского федерального университета по подготовке учителей для полилингвальных школ. «Возможности у университета есть для подготовки разносторонних учителей. Академия наук, Министерство образования и науки республики, КФУ работают вместе по подготовке многоязычных учителей для полилингвальных школ», – заключил он.

В Татарстане к 2022 году создадут сеть полилингвальных образовательных комплексов с обучением на трех языках – русском, татарском и английском. В течение четырех лет в республике планируется построить шесть таких объектов, два из которых будут расположены в Казани и по одному – в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге.

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