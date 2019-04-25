Старший тренер «Динамо-Казани» о поражении «Уралочке»: Мы должны сделать выводы и перевернуть игру

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Старший тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Сергей Сикачев прокомментировал поражение «Уралочке» из Екатеринбурга со счетом 0:3 в первом матче серии игр за третье место чемпионата России.

«„Уралочка“ — сильный соперник, но в плей-офф нет слабых игр. Надо выходить, биться, грызть паркет, выигрывать. Нет боевого настроя? Это вопрос к игрокам. Возможно, кто-то не понимает, как нужно настраиваться и выходить. Сейчас будем разбираться, но серия продолжается, нужно сделать выводы и перевернуть игру. Все в наших руках», — поделился Сикачев.

Вдобавок тренер разобрал ошибки подопечных и рассказал о появлении Дарьи Малыгиной на площадке: «Соперник пытается на блоке закрывать сильнейшие направления, мы пытаемся этому противодействовать. Все разбирают друг друга. У них летела подача, мы же не смогли переломить. Они рисковали, у нас же не хватило веры и уверенности. Но Малыгина добавила мощи в атаке. У нее огромный опыт, но нелегко выходить в такую игру».

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