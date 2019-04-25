Определился соперник казанского «Зенита» в финале чемпионата России

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В шестой раз подряд казанский «Зенит» сыграет в финале плей-офф чемпионата России. Впервые в своей истории соперником казанцев в финале будет кемеровский «Кузбасс».

Как и казанцы, дважды со счетом 3:0 победившие в полуфинале «Факел» (Новый Уренгой), кемеровчане выиграли свою полуфинальную серию с питерским «Зенитом» со счетом 2-0. На своей площадке в первой встречи кемеровчане обыграли питерцев со счетом 3:0, во второй встрече в Санкт-Петербурге «Кузбасс» снова взял верх, на этот раз со счетом 3:1.

Первые финальные матчи, серия пойдет до трех побед, пройдут в Казани 2 и 3 мая.

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