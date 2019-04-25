Артур Шипилов

25 апреля 2019, 21:57

Спорт

Волейболистка «Уралочки»: «Динамо-Казань» сыграла слабее, чем мы ожидали

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Спорт

Волейболистка «Уралочки»: «Динамо-Казань» сыграла слабее, чем мы ожидали

Фото: Артур Шипилов

Встреча в Казани завершилась поражением хозяек со счетом 0:3.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейболистка екатеринбургского клуба «Уралочка» Ксения Парубец прокомментировала победу в первом матче серии плей-офф за третье место российской Суперлиги. 

«Это наша первая победа в Казани в сезоне, но мы думали, что игра будет сложнее. Казань сыграла слабее, чем мы ожидали. Мы же усилили подачу, хорошо сыграли и в защите, и в атаке», — рассказала спортсменка. 

Также Парубец отметила моральное состояние команды: «Немного успели отдохнуть после полуфинальной серии, мы долго летели, но восстановились. Обидно не быть в финале, но сейчас уже ничего не сделаешь, поэтому будем бороться за третье место».

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