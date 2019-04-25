Произведения трех авторов с татарстанскими корнями вошли в лонг-лист «Большой книги»

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Произведения трех авторов с татарстанскими корнями – «Время колоть лед» Чулпан Хаматовой, «Дети мои» Гузель Яхиной и «Гнев» Булата Ханова вошли в длинный список национальной литературной премии «Большая книга». Об этом сообщает пресс-служба премии.

Всего в лонг-лист 14-го сезона «Большой книги» вошло 41 произведение 44 писателей. Заявки на соискание премии подали 343 претендента.

Гузель Яхина уже становилась лауреатом «Большой книги» в 2014 году за дебютный роман «Зулейха открывает глаза». Булат Ханов – автор романа «Дистимия», за который он был награжден премией «Звездный билет-2018».

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», на премию, помимо Ханова, был номинирован еще один молодой писатель с татарскими корнями – Тимур Валитов (Тимур Постоев) из Нижнего Новгорода. Но его текст не был включен экспертами премии в длинный список.

Кроме того, есть татарские корни и у литературоведа Олега Лекманова из Москвы, чья совместная с Михаилом Свердловым и Ильей Симановским биография классика русского постмодернизма Венедикта Ерофеева вошла в лонг-лист.

Эксперты отберут из произведений, включенных в длинный список, от восьми до 15 текстов. Прошедшие в финал тексты станут известны 5 июня.

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