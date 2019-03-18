(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 26 апреля, в Татарстане сохранится умеренно теплая погода. Ожидается переменная облачность, местами вероятны небольшие дожди, информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью столбики термометров опустятся до 2 градусов тепла. Днем температурный фон продолжит незначительное снижение – воздух прогреется до +12, +17 градусов. Прохладнее всего будет на юго-востоке региона, а теплее – на юге.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», согласно предварительному прогнозу татарстанских синоптиков, в выходные сместившийся с севера России антициклон принесет с собой относительное похолодание.

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