СМИ опровергли планы по запрету ввоза хамона и пармезана из-за рубежа в багаже и ручной клади

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Правительство России не намерено запрещать ввоз мясной и молочной продукции из-за границы для частных нужд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате Правительства.

Собеседник агентства заверил, что данный вопрос не рассматривается. И подчеркнул: «Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается».

При этом представитель аппарата Правительства РФ напомнил об уже действующих ограничениях. В соответствии с ними, частные лица могут бесплатно ввозить без ветеринарного сертификата продукцию животного происхождения в заводской упаковке весом не более 5 кг на человека.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, согласно информации газеты «Ведомости», Национальная мясная ассоциация, сославшись на риски завоза возбудителей опасных болезней, предложила запретить привозить мясную и молочную продукцию из-за границы в багаже и ручной клади. Минсельхоз РФ и Россельхознадзор якобы поддержали эту инициативу.

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