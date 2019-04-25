Татар-информ

25 апреля 2019, 20:30

Официальная хроникаОбщество

Песошин заверил иностранных послов в готовности Казани принять WorldSkills 2019

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Официальная хроникаОбщество

Песошин заверил иностранных послов в готовности Казани принять WorldSkills 2019

Фото: tatarstan.ru

Премьер-министр РТ выразил уверенность, что все мероприятия чемпионата пройдут на самом высоком уровне.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Казань располагает всей необходимой инфраструктурой для организации 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 на высоком уровне. Об этом заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в рамках официального приема послов зарубежных стран, организованного в преддверии мероприятия, сообщает пресс-служба Президента РТ.

От имени Президента и Правительства республики Песошин поблагодарил за оказанное доверие и добавил: «Для нас организация столь масштабного мероприятия – большая честь и колоссальная ответственность».

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Он обратил внимание на то, что специально для проведения чемпионата мира по рабочим профессиям был возведен отвечающий всем имеющимся требованиям выставочный центр «Казань Экспо».

В завершение своей речи Песошин выразил надежду на то, что WorldSkills Kazan 2019 даст новый импульс развитию системы профессионального образования во всем мире. «Уверен, что все мероприятия чемпионата пройдут на самом высоком уровне. Добро пожаловать в Казань!» – резюмировал он.

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Кроме того, иностранным дипломатам представили общую информацию о мировом чемпионате и рассказали о структуре деловой программы. Прием прошел в Москве, в нем приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр просвещения России Ольга Васильева.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Он соберет молодых профессионалов из более чем 60 стран мира, которые будут состязаться в 56 компетенциях. 

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