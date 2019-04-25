Артур Шипилов

25 апреля 2019, 20:26

Спорт

Третье поражение в плей-офф подряд: «Динамо-Казань» уступила «Уралочке»

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Спорт

Третье поражение в плей-офф подряд: «Динамо-Казань» уступила «Уралочке»

Фото: Артур Шипилов

Матч в Центре волейбола закончился со счетом 0:3.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» проиграл в первом матче серии игр чемпионата России за третье место екатеринбургской «Уралочке». Встреча в казанском Центре волейбола завершилась со счетом 0:3.

Главный тренер казанского клуба Ришат Гилязутдинов выпустил на первую встречу ставший уже стандартным состав. Это были связующая Евгения Старцева, блокирующие Марина Марюхнич и Ирина Королева, доигровщицы Анастасия Бавыкина и Анна Котикова, диагональная Татьяна Кадочкина и Екатерина Уланова на позиции либеро.

Хозяйки сразу же взяли инициативу в свои руки и завоевали отрыв в три очка, который сохранялся почти до конца партии. У казаночек получалась игра на блоке и в атаке, однако вскоре они потеряли точность прицела – то и дело волейболистки отправляли мяч в аут. Это позволило «Уралочке» догнать подопечных Гилязутдинова и даже выйти вперед. Гостьи поднажали в концовке и довели партию до победы – 22:25.

Стартовый отрезок второго сета команда из Казани откровенно провалила: ауты, удары по блоку и плохая игра в защите позволили гостьям оторваться на пять очков. Не подпускали к себе уральские волейболистки волейболисток казанских до самой концовки. Пыталась исправить положение вышедшая на замену Дарья Малыгина, однако до конца сделать это ей не удалось – 20:25.

Третья партия оказалась более ровной – казаночки пытались зацепиться за каждый мяч и доводить его до верного. Однако минимальное преимущество все равно было у «Уралочки». К середине благодаря серии удачных действий Малыгиной, Кадочкиной и Королевой «Динамо» вышло вперед, но преимущество было зыбким. Вскоре гостьи вновь вернулись на лидирующие позиции и одержали победу.

Следующий матч серии пройдёт уже завтра – в 19 часов в Центре волейбола.

«Динамо-Казань» (Казань) – «Уралочка» (Екатеринбург) – 0:3 (22:25, 20:25, 20:25). 

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