Татар-информ

25 апреля 2019, 23:50

Общество

В Елабуге объявили о скором завершении отопительного сезона

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Общество

В Елабуге объявили о скором завершении отопительного сезона

Соответствующее постановление принял исполком Елабужского района.

(Елабуга, 25 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге завершается отопительный сезон. Официально он закончится в ближайший понедельник, 29 апреля.

Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома Елабужского района Ринат Хайруллин, сообщил сегодня директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Василий Филиппов.

По словам коммунальщиков, погодный режим уже позволяет отключить отопление в жилых домах. Окончание отопительного сезона наступает, если в течение пяти дней среднесуточная температура составляет 8 градусов тепла или более. 

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