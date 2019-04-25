В Елабуге объявили о скором завершении отопительного сезона

(Елабуга, 25 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге завершается отопительный сезон. Официально он закончится в ближайший понедельник, 29 апреля.
Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома Елабужского района Ринат Хайруллин, сообщил сегодня директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Василий Филиппов.
По словам коммунальщиков, погодный режим уже позволяет отключить отопление в жилых домах. Окончание отопительного сезона наступает, если в течение пяти дней среднесуточная температура составляет 8 градусов тепла или более.