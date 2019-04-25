Татар-информ

25 апреля 2019, 21:40

Спорт

Ледовую арену в Елабуге закрыли на плановые работы

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Спорт

Ледовую арену в Елабуге закрыли на плановые работы

Здесь будут наращивать новый слой льда.

(Елабуга, 25 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Ледовом дворце Елабуги начали размораживать лед. Это процедура необходима для проведения профилактических работ на оборудовании, сообщили сегодня в районном Управлении по делам молодежи и спорту.

Лед растает за две-три недели, после чего на арене обозначат новую разметку и начнут наращивать новый слой льда. Он будет тоньше, чем существующий сейчас, что очень важно, так как за сезон толщина льда заметно превысила норму.

«На сегодняшней день Дирекции спортивных сооружений пришлось приостановить работу ледовой арены в связи с тем, что необходимо провести технические работы, промывку, заменить фильтры, проверить техническое обслуживание холодильного оборудования. Возможно, будет необходимость обновления хоккейные разметки, так как она не соответствует требованиям эксплуатации ледовой поверхности», – пояснила заместитель директора дирекции Екатерина Спиридонова.

За весь сезон на ледовой арене Елабуги было проведено свыше 80 соревнований различного уровня. Последний раз лед на арене обновляли два года назад.

Ремонтные работы планируют завершить к 25 мая. Пока все тренировочные мероприятия, связанные с катанием на льду, будут отменены. Занятия будут проходить на центральном стадионе или же в легкоатлетическом манеже. 

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