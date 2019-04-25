Жители Елабуги помогают музейщикам распознать имена горожан на старинных фотографиях

(Елабуга, 25 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). По просьбе музейщиков Елабуги горожане определили имена людей, запечатленных на старинных фотографиях. В Елабужском музее-заповеднике поделились предварительными результатами проекта «Елабуга в лицах».

Проект стартовал в марте этого года. Копии безымянных фотографий, сделанных до 1920 года в елабужском фотоателье, сотрудники Музея истории увеличили и разместили в глухих оконных нишах, стилизованных под страницы старинного альбома. Это стало еще одним шагом в рамках «выхода музея на улицу».

«Благодаря первым участникам проекта имя обрела фотография, которая в описании проходила как “неизвестный пожилой мужчина с младенцем”. На фотографии личный почетный гражданин, главный бухгалтер городской управы Михаил Федорович Сафанеев с внуком», – рассказала пресс-секретарь Елабужского музея-заповедника Евгения Поликарпова.

При этом елабужане не только участвуют в распознании фотографий неизвестных людей, выставленных Музеем истории, но и приносят свои старинные снимки.

Проект является бессрочным. Предоставив старинные снимки, можно получить билет в музеи города.

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