(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Жителей Нижнекамска напугал огромный столб черного дыма в районе поселка Строителей. Соответствующими кадрами поделились пользователи социальных сетей.

«Сегодня днем поступило сообщение о том, что за домом по Чистопольской что-то горит. На месте пожарные выяснили, что возле железобетонной постройки горит емкость, объемом 25 кубических метров, ее принадлежность и владелец еще устанавливаются», – пояснили в ГУ МЧС России по РТ.

В МЧС сообщили, что огнеборцам не удалось установить наверняка, что за продукт находился в металлической емкости, однако пахло горючей жидкостью. Они также отметили, что ее целостность резервуара была нарушена – кто-то пытался распилить его газосварочным оборудованием.

Угрозы распространения огня не было. Пожарные ПСЧ № 63 оперативно справились с горением.

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