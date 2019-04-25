Ìèííèõàíîâ íà ïîëÿõ KazanSummit îáñóäèë ðàñøèðåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Áàõðåéíîì, Èðàíîì è Ìàëàéçèåé

(Êàçàíü, 25 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà ïîëÿõ XI Ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñàììèòà «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019» îáñóäèë âîïðîñû ðàñøèðåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Áàõðåéíà, Èðàíà è Ìàëàéçèè. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.
Ñíà÷àëà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ïðåçèäåíòîì Âåðõîâíîãî ñîâåòà ïî èñëàìñêèì äåëàì Áàõðåéíà, øåéõîì Àáäóëðàõìàíîì áèí Ìîõàììåäîì áèí Ðàøèäîì àëü-Õàëèôîé è ïîñëîì êîðîëåâñòâà â Ðîññèè Àõìåäîì Àáäóëðàõìàíîì Àëñààòè. Â õîäå áåñåäû îí íàïîìíèë î âçàèìíûõ âèçèòàõ äåëåãàöèé è ðàçâèòèè òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Ñòîðîíû ðàññìîòðåëè äàëüíåéøèå øàãè ïî óêðåïëåíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ â ñôåðå ìàøèíîñòðîåíèÿ, íåôòåõèìèè è ìåäèöèíû.
Çàòåì Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà îáñóäèë ðàñøèðåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ìèíèñòðîì ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ìàëàéçèè Ìîõàììåäîì Ðåçäàíîì Þñóôîì. Ñîáåñåäíèêè îòìåòèëè íàëè÷èå ïîòåíöèàëà â òàêèõ îáëàñòÿõ, êàê íåôòåïåðåðàáîòêà è íåôòåõèìèÿ, ýíåðãåòèêà, àâòîìîáèëåñòðîåíèå è ïðîèçâîäñòâî àâòîêîìïîíåíòîâ, ÈÒ, ÀÏÊ, ïðîèçâîäñòâî õàëÿëüíîé ïðîäóêöèè, èñëàìñêèå ôèíàíñû è ïàðòíåðñêèé áàíêèíã.
Ïîñëå ýòîãî Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäñòâîì èðàíñêîé Daric Investment Group. Íà÷àâøàÿ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â 2001 ãîäó, ýòà èíâåñòèöèîííàÿ õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç êðóïíåéøèõ íà ñåâåðî-çàïàäå Èðàíà. Ðå÷ü íà âñòðå÷å øëà î ïåðñïåêòèâàõ èíâåñòèöèîííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è âîçìîæíûõ âàðèàíòàõ ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ.
XI Ìåæäóíàðîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé ñàììèò «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019» îòêðûëñÿ â Êàçàíè 24 àïðåëÿ. Â ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâóþò áîëåå 3 òûñ. äåëåãàòîâ èç 72 ñòðàí è 38 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Äåëîâàÿ ïðîãðàììà ñàììèòà âêëþ÷àåò 50 òåìàòè÷åñêèõ ñåññèé.