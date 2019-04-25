Òàòàð-èíôîðì

25 àïðåëÿ 2019, 19:54

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ íà ïîëÿõ KazanSummit îáñóäèë ðàñøèðåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Áàõðåéíîì, Èðàíîì è Ìàëàéçèåé

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ íà ïîëÿõ KazanSummit îáñóäèë ðàñøèðåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Áàõðåéíîì, Èðàíîì è Ìàëàéçèåé

Ôîòî: tatarstan.ru

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðîâåë ðÿä âñòðå÷ ñ çàðóáåæíûìè ãîñòÿìè ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà.

(Êàçàíü, 25 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà ïîëÿõ XI Ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñàììèòà «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019» îáñóäèë âîïðîñû ðàñøèðåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Áàõðåéíà, Èðàíà è Ìàëàéçèè. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.

Ñíà÷àëà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ïðåçèäåíòîì Âåðõîâíîãî ñîâåòà ïî èñëàìñêèì äåëàì Áàõðåéíà, øåéõîì Àáäóëðàõìàíîì áèí Ìîõàììåäîì áèí Ðàøèäîì àëü-Õàëèôîé è ïîñëîì êîðîëåâñòâà â Ðîññèè Àõìåäîì Àáäóëðàõìàíîì Àëñààòè. Â õîäå áåñåäû îí íàïîìíèë î âçàèìíûõ âèçèòàõ äåëåãàöèé è ðàçâèòèè òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Ñòîðîíû ðàññìîòðåëè äàëüíåéøèå øàãè ïî óêðåïëåíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ â ñôåðå ìàøèíîñòðîåíèÿ, íåôòåõèìèè è ìåäèöèíû.

ÐœÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹ ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸Ð¹ ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚ &quot;Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ñ â€“ Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð¸Ñ€: KazanSummit 2019&quot;

Çàòåì Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà îáñóäèë ðàñøèðåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ìèíèñòðîì ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ìàëàéçèè Ìîõàììåäîì Ðåçäàíîì Þñóôîì. Ñîáåñåäíèêè îòìåòèëè íàëè÷èå ïîòåíöèàëà â òàêèõ îáëàñòÿõ, êàê íåôòåïåðåðàáîòêà è íåôòåõèìèÿ, ýíåðãåòèêà, àâòîìîáèëåñòðîåíèå è ïðîèçâîäñòâî àâòîêîìïîíåíòîâ, ÈÒ, ÀÏÊ, ïðîèçâîäñòâî õàëÿëüíîé ïðîäóêöèè, èñëàìñêèå ôèíàíñû è ïàðòíåðñêèé áàíêèíã.

Ïîñëå ýòîãî Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäñòâîì èðàíñêîé Daric Investment Group. Íà÷àâøàÿ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â 2001 ãîäó, ýòà èíâåñòèöèîííàÿ õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç êðóïíåéøèõ íà ñåâåðî-çàïàäå Èðàíà. Ðå÷ü íà âñòðå÷å øëà î ïåðñïåêòèâàõ èíâåñòèöèîííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è âîçìîæíûõ âàðèàíòàõ ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ.

ÐœÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹ ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸Ð¹ ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚ &quot;Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ñ â€“ Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð¸Ñ€: KazanSummit 2019&quot;

XI Ìåæäóíàðîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé ñàììèò «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019» îòêðûëñÿ â Êàçàíè 24 àïðåëÿ. Â ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâóþò áîëåå 3 òûñ. äåëåãàòîâ èç 72 ñòðàí è 38 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Äåëîâàÿ ïðîãðàììà ñàììèòà âêëþ÷àåò 50 òåìàòè÷åñêèõ ñåññèé. 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ìèííèõàíîâ âûñîêî îöåíèë ïðîåêòû Êàçàíñêîãî ôîðóìà ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñòðàí ÎÈÑ
Íîâîñòè äíÿ
20:50
ÑÌÈ îïðîâåðãëè ïëàíû ïî çàïðåòó ââîçà õàìîíà è ïàðìåçàíà èç-çà ðóáåæà â áàãàæå è ðó÷íîé êëàäè
20:38
Æèòåëè Åëàáóãè ïîìîãàþò ìóçåéùèêàì ðàñïîçíàòü èìåíà ãîðîæàí íà ñòàðèííûõ ôîòîãðàôèÿõ

Áåçûìÿííûå ñíèìêè ðàçìåñòèëè íà ôàñàäå Ìóçåÿ èñòîðèè â ðàìêàõ ïðîåêòà «Åëàáóãà â ëèöàõ».

20:30
Ïåñîøèí çàâåðèë èíîñòðàííûõ ïîñëîâ â ãîòîâíîñòè Êàçàíè ïðèíÿòü WorldSkills 2019

Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÒ âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî âñå ìåðîïðèÿòèÿ ÷åìïèîíàòà ïðîéäóò íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå.

20:26
Òðåòüå ïîðàæåíèå â ïëåé-îôô ïîäðÿä: «Äèíàìî-Êàçàíü» óñòóïèëà «Óðàëî÷êå»

Ìàò÷ â Öåíòðå âîëåéáîëà çàêîí÷èëñÿ ñî ñ÷åòîì 0:3.

20:22
Êàê áðîñèòü êóðèòü è êàêîé ôàêòè÷åñêèé âîçðàñò ëåãêèõ, ðàññêàæóò â âûõîäíûå âðà÷è Êàçàíè

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ Ðåñïèðàòîðíîãî îáùåñòâà Ðîññèè è øêîëû-ñòóäèè áàëåòà Àëëû Äóõîâîé «Òîäåñ» ïðîéäåò âî Äâîðöå åäèíîáîðñòâ «Àê Áàðñ».

20:10
Íà ìàðøðóòû Ìîñêâû âûøëè óìíûå àâòîáóñû «ÍÅÔÀÇ» ñ ìåñòàìè äëÿ èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ è ñîáàê-ïîâîäûðåé

Áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé îáùàÿ âìåñòèìîñòü àâòîáóñà óâåëè÷èëàñü ñî 105 äî 111 ïàññàæèðîâ.

20:01
Æèòåëåé Íèæíåêàìñêà íàïóãàë îãðîìíûé ñòîëá ÷åðíîãî äûìà â ðàéîíå ïîñåëêà Ñòðîèòåëåé

Íà ×èñòîïîëüñêîé óëèöå çàãîðåëñÿ ðåçåðâóàð, â êîòîðîì íàõîäèëàñü ãîðþ÷àÿ æèäêîñòü.

19:58
Ìèíñåëüõîçïðîä ÐÒ è êîìïàíèÿ èç Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå

Ñîãëàøåíèå íàïðàâëåíî íà óâåëè÷åíèå ýêñïîðòà ïðîèçâåäåííîé â Òàòàðñòàíå ñåëüõîçïðîäóêöèè.

19:54
Ìèííèõàíîâ íà ïîëÿõ KazanSummit îáñóäèë ðàñøèðåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Áàõðåéíîì, Èðàíîì è Ìàëàéçèåé

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðîâåë ðÿä âñòðå÷ ñ çàðóáåæíûìè ãîñòÿìè ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà.

19:46
Â Íèæíåêàìñêå ñòàðòîâàë ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïàìÿòè Âèííèêîâà

Òóðíèð ïðîéäåò ñ 25 ïî 30 àïðåëÿ ïðè ó÷àñòèè ëó÷øèõ êîìàíä ãîðîäîâ Ðîññèè è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.

19:36
Â ïðåääâåðèè Äíÿ Ïîáåäû â Åëàáóãå ïðîøëà áèòâà õîðîâ

Çà ïðàâî âûñòóïèòü íà ãëàâíîé ñöåíå ïðàçäíèêà áîðîëèñü 19 êîëëåêòèâîâ.

19:24
Â Êàçàíè âî âðåìÿ ñòóäåí÷åñêîãî ìàðøà Ïîáåäû ïåðåêðîþò Êðåìëåâñêóþ óëèöó

Ó÷àñòíèêè ìàðøà âîçëîæàò öâåòû ê ïàìÿòíèêó Ìóñå Äæàëèëþ è îðãàíèçóþò òîðæåñòâåííîå øåñòâèå.

19:20
Â Òàòàðñòàíå ôîðìèðóåòñÿ êîíöåïöèÿ ïîëèëèíãâàëüíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ðàçðàáîòàííàÿ êîíöåïöèÿ äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà ê 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.

19:17
Æèòåëè êàçàíñêîãî ïîñåëêà Äàëüíèé ïåðåæèâàþò, ÷òî èõ çàòîïèò òàëûìè âîäàìè

Ïðè÷èíîé äëÿ âîëíåíèé ñòàëè êó÷è ñíåãà, êîòîðûå çàâåçëè íà òåððèòîðèþ áëèç ïîñåëêà åùå çèìîé.

19:10
Êîëëåäæ Çàèíñêà ñòàë ëó÷øèì ó÷ðåæäåíèåì îáðàçîâàíèÿ íà âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Óñïåõ è áåçîïàñíîñòü»

Ó÷ðåæäåíèå çàÿâèëî î ñåáå íà V Âñåðîññèéñêîé íåäåëå îõðàíû òðóäà.

18:56
Êàçàíñêèé «Çåíèò» ïðîáèëñÿ â ôèíàë ÷åìïèîíàòà Ðîññèè

Êîìàíäà èç ñòîëèöû Òàòàðñòàíà ïîáåäèëà â ñåðèè äî äâóõ ïîáåä íîâîóðåíãîéñêèé «Ôàêåë».

18:51
Â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå íåçàêîííî äîáûëè ïîëåçíûå èñêîïàåìûå, ïðè÷èíèâ óùåðá â 4,5 ìëí ðóáëåé

Îáúåì íåçàêîííîé äîáû÷è èñêîïàåìûõ ïðåâûñèë 31 òûñÿ÷ó êóáîìåòðîâ.

18:42
Ìèííèõàíîâ âûñîêî îöåíèë ïðîåêòû Êàçàíñêîãî ôîðóìà ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñòðàí ÎÈÑ

Îñîáîå âíèìàíèå Ïðåçèäåíòà ÐÒ ïðèâëåêëî ïðèëîæåíèå, îðãàíèçóþùåå îáåñïå÷åíèå ñåëü÷àí ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è òîâàðàìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè.

18:28
Ìèíòèìåð Øàéìèåâ: Òàòàðñòàí äîëæåí îòëè÷èòüñÿ îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè êóëüòóðíûõ îáúåêòîâ

Ðåñïóáëèêà óñïåøíî ðåàëèçîâàëà ìàñøòàáíûé ïðîåêò ïî âîññòàíîâëåíèþ Áîëãàðà è Ñâèÿæñêà, íàïîìíèë Ãîññîâåòíèê ÐÒ.

18:21
Â Êàçàíè îñóäèëè æèòåëåé Éîøêàð-Îëû, êîòîðûå ãðàáèëè ïðîäàâöîâ áèòêîéíîâ, ïðèêèíóâøèñü ïîëèöåéñêèìè

Ïî ìíåíèþ îäíîãî èç àäâîêàòîâ, ñëó÷èâøååñÿ íåëüçÿ ñ÷èòàòü ïðåñòóïëåíèåì, òàê êàê áèòêîéíû íå ñ÷èòàþòñÿ äåíåæíîé åäèíèöåé.

18:18
Æèòåëè ñåë Òàòàðñòàíà ñìîãóò ñíèìàòü íàëè÷íûå â êàññàõ ìàãàçèíîâ

Ïîëó÷èòü äåíüãè, íå äîáèðàÿñü äî áàíêîìàòà èëè îòäåëåíèÿ áàíêà, óæå ìîãóò æèòåëè 19 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ñàáèíñêîãî ðàéîíà.

18:12
ÒÎÑÝÐ «Íàáåðåæíûå ×åëíû» ïðèçíàíà ëó÷øåé èíâåñòèöèîííîé ïëîùàäêîé â Ðîññèè

Çà òðè ãîäà â Àâòîãðàä áûëè ïðèâëå÷åíû 15 ìëðä ðóáëåé èíâåñòèöèé, ñîçäàíî 3,4 òûñ. íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

18:04
Îëüãà Ïàâëîâà: Ëþäè êóëüòóðû è èñêóññòâà íå äîëæíû çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè ôèíàíñîâ è áóõãàëòåðèè

Äåïóòàò Ãîñäóìû îò Òàòàðñòàíà ñòàëà ýêñïåðòîì íà ïëîùàäêå äåáàòîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè» â Êàçàíè.

17:56
Ãîñàëêîãîëüèíñïåêöèÿ ÐÒ îïðåäåëèëà ëó÷øèå è õóäøèå îáðàçöû äîêòîðñêîé êîëáàñû

Ýêñïåðòû ïðîäåãóñòèðîâàëè íå òîëüêî êîëáàñó, ïðîèçâåäåííóþ â Òàòàðñòàíå, íî è ïðèâåçåííóþ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ.

17:44
Åäèíûå íàöèîíàëüíûå ñòàíäàðòû õàëÿëü ïîÿâÿòñÿ â íîÿáðå 2019 ãîäà

Ïåðâûå íàöñòàíäàðòû ñòàíóò ïîëíîöåííûìè ïîñëå àïðîáàöèè íà ðûíêå õàëÿëü-ïðîäóêöèè, îòìåòèë çàìãëàâû Ðîññòàíäàðòà Àíòîí Øàëàåâ.

Ñîáûòèÿ